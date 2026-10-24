با توافق کانون کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه، حق‌الزحمه کارشناسان حداکثر ظرف یک تا دو روز به حساب کانون واریز می‌شود و کارشناسان دیگر برای پیگیری پرداخت نیازی به مراجعه حضوری ندارند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا هوائی در آئین روز ملی کارشناس گفت: با اجرای سازوکار جدید، وجوه مربوط حداکثر ظرف یک تا دو روز به حساب کانون کارشناسان رسمی دادگستری واریز می‌شود و نیازی به مراجعه حضوری کارشناسان برای پیگیری این فرآیند نخواهد بود.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران توسعه خدمات الکترونیکی و کاهش مراجعات حضوری را از برنامه‌های این کانون اعلام کرد.

رفع اختلال در فرآیند پرداخت الکترونیکی حق‌الزحمه

هوائی با اشاره به همکاری قوه قضائیه برای تسهیل امور کارشناسان گفت: زیرساخت الکترونیکی پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی از قبل فراهم شده بود، اما این فرآیند در مقطعی با اختلالاتی مواجه شد که اکنون برطرف شده است.

پرداخت حق‌الزحمه بدون مراجعه حضوری

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران افزود: بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، پس از ارائه نظریه کارشناسی و ارسال نامه و اسامی اعضای هیئت کارشناسی، وجوه مربوط حداکثر ظرف یک تا دو روز به حساب کانون واریز خواهد شد و کارشناسان دیگر برای تأیید و مهر فیش‌ها و پیگیری پرداخت، نیازی به مراجعه حضوری به مراجع قضایی نخواهند داشت.

توسعه خدمات الکترونیکی کانون

هوائی همچنین از توسعه خدمات الکترونیکی این مجموعه خبر داد و گفت: در گام نخست، وب‌سایت کانون بازطراحی شده و خدماتی از جمله امور مربوط به مرخصی کارشناسان به آن اضافه شده است.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران افزود: خدمات رفاهی، اعطای صلاحیت‌های کارشناسی و فرآیند‌های مرتبط با تهیه و تنظیم گزارش‌های کارشناسی نیز در قالب میز خدمت الکترونیکی ارائه خواهد شد تا کارشناسان بتوانند امور اداری و درخواست‌های خود را بدون مراجعه حضوری پیگیری کنند.

احراز هویت الکترونیکی کارشناسان

هوائی گفت: با توافق‌های انجام‌شده از سال ۱۴۰۲ و فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، امکان احراز هویت الکترونیکی کارشناسان با استفاده از کارت شناسایی کانون فراهم شده است.

رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران افزود: در این روش، کارشناسان با قرار دادن کارت شناسایی روی دستگاه مربوط و تطبیق تصویر چهره، احراز هویت می‌شوند و می‌توانند بدون طی تشریفات اضافی وارد مرجع قضایی شوند.

هوائی گفت: توسعه این خدمات با هدف تسهیل امور کارشناسان، کاهش مراجعات غیرضروری و ارتقای کیفیت ارائه خدمات در مراجع قضایی ادامه خواهد یافت.