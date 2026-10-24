به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر نظارت بر امور دندانپزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد با بیان این که جرایم برخورد با مداخله گران سلامت بازدارنده نیست، افزود: مداخله‌گران سلامت فعال در این مجموعه دندانپزشکی غیرمجاز اعضای یک خانواده شامل پدر، مادر و ۲ فرزند یک خانواده هستند که پدر این افراد که دارای حدود ۱۰ سال سابقه مداخله‌گری دندانپزشکی بوده، به تازگی فوت شده است.

دکتر مرتضی فغانی ادامه داد: این مداخله‌گر سلامت در حوزه دندان پزشکی که بدون هیچگونه مدرک دانشگاهی خود را دندانپزشک معرفی کرده بود، از سال ۱۳۹۵ در مناطق مختلف مشهد مثل «چمن، شهید بابانظر، پنج‌تن، طبرسی، فرامرز عباسی، چراغچی و شهید ساجدی» فعال بودند و حداقل ۱۰ بار مراکز فعالیت این افراد به همراه پلیس اماکن مهرو موم شده ولی هر بار به راحتی آزاد می‌شوند و مجدد به جرم خود ادامه می‌دهند.

مدیر نظارت بر امور دندانپزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد با اشاره به بازدارنده نبودن جرایم قضایی و قانونی برای برخورد با مداخله گران سلامت بیان کرد: در آخرین بازدید کارشناسان نظارت دندانپزشکی این دانشگاه که به همراه پلیس اماکن و بازرسان نظام پزشکی مشهد در تاریخ ۲۹ مهر ماه از محل فعالیت این افراد در منطقه‌ی ساجدی انجام شد حدودا ۲۰ بیمار در سالن درمان حضور داشتند و از مداخله گران فقط مادر خانواده در محل حضور داشت ولی دو پسر وی از محل متواری شدند.

دکتر فغانی افزود: مستندات فعالیت غیر قانونی این افراد جمع‌آوری، و طبق حکم سازمان تعزیرات تمامی تجهیزات و مواد و وسایل ضبط شد.