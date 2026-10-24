به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در چند ماه‌ اخیر، پس از شهادت رهبر شهید انقلاب، آثار منتشر شده از ایشان در مقاطعی در صدر پرفروش‌های نشر قرار گرفت. از جمله این آثار که همچنان مورد توجه اهالی کتاب است، «خون دلی که لعل شد»، خاطرات رهبر شهید از دوران کودکی تا طلبگی و سپس سال‌های مبارزه و تبعید است.

کتاب حاضر این امکان را به مخاطب می‌دهد که بی‌واسطه با زندگی و آرمان‌های ایشان آشنا شود. علاوه بر این، کتاب به بیان بخشی از تاریخ پرفراز و نشیب مبارزات سیاسی معاصر از زبان فردی می‌پردازد که خود یکی از ارکان پیروزی انقلاب اسلامی بود و دهه‌ها زعامت امت را برعهده داشت.

آنچه کتاب حاضر را از کتاب‌های مشابه متمایز می‌کند، بیان حکمت‌ها، درس‌ها و عبرت‌هایی است که به فراخور بحث‌ها بیان شده و هر کدام از آنها می‌تواند چراغ راهی برای آشنایی مخاطب کتاب به‌ویژه جوانان عزیز با فجایع رژیم منحوس پهلوی، و همچنین سختی‌ها، مرارت‌ها و رنج‌های مبارزان و در مقابل پایمردی‌ها، مقاومت‌ها، خلوص و ایمان انقلابیون باشد.

از سوی دیگر، «خون دلی که لعل شد» به زوایایی از شخصیت رهبر شهید می‌پردازد که کمتر از رسانه‌ها شنیده و یا دیده‌ایم. علاقه ایشان به کتابخوانی و صرف مرارت‌های بسیار برای مطالعه کتاب‌هایی که از اثرگذارترین آثار ادبی جهان بودند، علاقه به شعر و دنیای شاعری فارغ از اینکه آن اثر به چه زبانی باشد، سختی‌های راه مبارزه، محدودیت‌ها و مشکلاتی که بر خانواده در همراهی با این مسیر تحمیل شد و ... از جمله موضوعاتی است که می‌توان در سطر‌های این کتاب دید و بر روی تک‌تک آنها تأمل کرد.

«خون دلی که لعل شد» که پرفروش‌ترین اثر نمایشگاه مجازی کتاب امسال بود، در ماه‌های اخیر با استقبال مخاطبان به چاپ ۱۳۶ رسیده و از سوی انتشارات انقلاب اسلامی در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است.