شرکت گاز استان خوزستان اطلاعیه‌ای درخصوص قطع موقت جریان گاز در بخش‌هایی از شهرستان‌های اهواز و شیبان در روز یکشنبه سوم آبان‌ماه امسال به دلیل توسعه و تعمیرات شبکه گازرسانی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اطلاعیه شرکت گاز خوزستان جریان گاز در منطقه عین‌دو اهواز، روبه‌روی خیابان ۱۵، به منظور توسعه شبکه جدید گازرسانی از ساعت هفت صبح تا ۱۸ روز یکشنبه سوم آبان‌ماه قطع خواهد شد.

همچنین جریان گاز در کوی شهید بهشتی شهرستان شیبان، محدوده خیابان هشت تا ۱۴، به دلیل انجام تعمیرات اضطراری شبکه گازرسانی از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح همان روز قطع می‌شود.

شرکت گاز خوزستان از مشترکان این مناطق درخواست کرد در مدت زمان اعلام‌شده از دستکاری تجهیزات اندازه‌گیری شامل کنتور و رگولاتور خودداری کرده و شیرهای مصرف داخلی منازل و اماکن خود را تا زمان وصل مجدد گاز و تحویل آن از سوی ماموران امداد گاز بسته نگه دارند.

مشترکان برای دریافت خدمات امدادی می‌توانند با شماره ۱۹۴ تماس بگیرند.

بر اساس این گزارش بیش از ۲۰ هزار کیلومتر شبکه گازرسانی در استان خوزستان وجود دارد.