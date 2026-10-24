همزمان با هفته تربیت بدنی، المپیاد ورزشی دانش‌آموزی با هدف ارتقای آمادگی جسمانی در سالن رازی آموزش و پرورش پیشوا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس اداره آموزش و پرورش پیشوا گفت: این المپیاد برای آمادگی جسمانی و انگیزه بیشتر دانش آموزان، همزمان با هفته تربیت بدنی توسط آموزش و پرورش شهرستان برگزار شد.

حسین اردستانی افزود: این مسابقات با حضور بیش از نیمی از جمعیت ۲۲هزار نفری دانش آموزی که در ۱۲۲ مدرسه تحصیل می‌کنند برگزار و نفرات برتر به مسابقات استانی و کشوری اعزام خواهند شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش بیان کرد: در این مسابقات ورزش‌های همگانی، تکواندو، رزمی، والیبال، شطرنج و بسکتبال گنجانده شده که در این دوره دانش‌آموزان به نمایش توانمندی‌های خود پرداختند.