در مراسم تجلیل از ۲۰ صادرکننده برتر استان قزوین، با وجود چالش‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی، میزان صادرات استان در هفت ماهه نخست سال جاری ۱۴۰۴ شاهد رشد چشمگیر وزنی و ارزی بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در مراسم برگزاری مراسم تجلیل از ۲۰ صادرکننده برتر استان قزوین، کامران لشگری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، ضمن اشاره به تداوم روند صادرات با وجود چالش‌های موجود، اعلام کرد: «میزان صادرات استان در شش ماهه نخست سال جاری ۲۰۰ میلیون دلار بوده است.»

وی با اشاره به کالا‌های پیشرو در صادرات استان شامل شیشه، کاشی و سرامیک و همچنین محصولات غذایی، بر لزوم رفع مشکلاتی نظیر انتقال پول، رفع تعهدات ارزی و چالش‌های لجستیکی و حمل‌ونقل زمینی به جای مسیر‌های دریایی پرهزینه تأکید کرد.

مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی استان نیز در این مراسم با ارائه آماری از وضعیت صادرات، اظهار داشت: «در حالی که کشور با کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی صادرات مواجه بوده، استان قزوین در هفت ماهه جاری شاهد رشد ۸ درصدی صادرات ارزی و ۱۵ درصدی صادرات وزنی بوده است.»

وی همچنین از اقدامات اتاق بازرگانی در شناسایی بازار‌های جدید از جمله روسیه، تاجیکستان، پاکستان و عراق خبر داد.

در این نشست، یکی از دغدغه‌های اصلی صادرکنندگان، چالش رفع تعهدات ارزی و پیامد‌های قضایی ناشی از محدودیت‌های انتقال پول در شرایط جنگی و بین‌المللی عنوان شد که فعالان اقتصادی خواستار مداخله برای تسهیل این روند شدند.

نوذری، استاندار استان قزوین نیز در این مراسم با تأکید بر اهمیت تولید، اظهار داشت: «با وجود تمامی تحریم‌ها و محدودیت‌های مسیر‌های دریایی و مرزی، ما در قزوین تسلیم نمی‌شویم و تمرکز ما بر افزایش تولید و صادرات است.»

وی افزود: «قزوین با داشتن ۱۰ درصد از ظرفیت صنعتی کشور، پتانسیل بالایی دارد و ما برای حل مشکلات اقتصادی و صنعتی، به‌ویژه در منطقه کاسپین، تمام تلاش خود را به کار بسته‌ایم.»

استاندار همچنین ضمن اعلام پیگیری جدی مشکل رفع تعهدات ارزی و احتمال دیدار با دکتر عارف جهت حل این معضل، به برنامه‌های آینده استان از جمله سفر احتمالی به چین جهت گسترش همکاری‌ها و معرفی ظرفیت‌های گردشگری و کشاورزی استان اشاره کرد.