به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از تک‌کرانچ، طبق ادعای این پژوهشگران، مهاجمان در این عملیات پیچیده با سرقت اطلاعات ورود به سرویس ConnectWise، توانسته‌اند به محیط‌های ابری مایکروسافت در سازمان‌های هدف نفوذ کنند.

نکته قابل توجه در این حمله، به‌کارگیری «عامل‌های هوش مصنوعی» برای تسریع عملیات است؛ به‌طوری که سرعت تلاش برای ورود به سامانه‌ها به ۳ هزار مورد در هر دقیقه رسیده است، که این امر شناسایی و واکنش تیم‌های دفاعی را عملاً غیرممکن ساخته است.

مایکروسافت اعلام کرد: هکر‌ها برای افزایش کارایی حملات خود از چارچوب متن‌باز هوش مصنوعی «ARTEX» استفاده کرده‌اند؛ ابزاری که پیش از این در حملات علیه زیرساخت‌های مالی کره جنوبی نیز مشاهده شده بود.

در پی این رخداد، شرکت ConnectWise دسترسی به سرویس پشتیبان‌گیری ابری خود را به‌طور موقت متوقف کرده است. این حادثه هشدار جدیدی درباره خطرات وابستگی سازمان‌ها به تأمین‌کنندگان مشترک خدمات IT و سوءاستفاده از هوش مصنوعی در حملات سایبری است.