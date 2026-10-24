به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ اصغر باباخانی با اشاره به نحوه مدیریت سامانه سیما اظهار کرد: در این طرح دو دستگاه اصلی؛ شامل اداره امور عشایری، برای توزیع آرد عشایر و مدیریت تعاون روستایی، برای روستائیان ساکن در مناطقی که نانوایی ندارند، موظف شده‌اند تا اطلاعات افراد واجد شرایط را در سامانه بارگذاری کنند.

وی با تشریح فرآیند توزیع آرد، افزود: عاملان توزیع؛ برای دریافت سهمیه باید به این سامانه مراجعه کنند و اگر وضعیت تخصیص آرد خانوار در سامانه فعال باشد، سهمیه آنها پرداخت می‌شود؛ اما اگر سامانه‌های نظارتی آنها را رد کنند؛ آردی تحویل نخواهند گرفت.

باباخانی با تاکید بر هوشمند بودن این سامانه تصریح کرد: سامانه سیما به سامانه‌های ملی مختلفی متصل شده است که از جمله آنها می‌توان به سامانه نانوایی برای جلوگیری از فروش آرد به خریداران نان، سامانه ثبت احوال برای بررسی سکونت در روستا و سامانه رفاه برای دهک‌بندی خانوار‌ها اشاره کرد.