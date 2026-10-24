به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شهردار گلپایگان در این آیین گفت: این طرح در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع و با هدف توسعه زیر ساخت‌های فرهنگی و فراهم‌سازی فضایی مناسب برای فعالیت‌های هنری، آموزشی و فرهنگی شهروندان با زیربنای چهار هزار و ۵۰۰ مترمربع در سه طبقه احداث خواهد شد.

احسان مهاجری افزود: پیش‌بینی می‌شود برای ساخت این مجموعه فرهنگی، اعتباری حدود ۲ هزار میلیارد ریال نیاز باشد که ۵۰۰ میلیارد ریال از اعتبار مورد نیاز این طرح را خیران نیک‌اندیش گلپایگان و بقیه اعتبار را شهرداری شهرستان تامین خواهند کرد.

وی ادامه داد: در طرح اولیه این فرهنگ‌سرا، بخش‌های مختلفی از جمله سالن همایش و اجرا، سینما، فضا‌های آموزش هنر، بخش کتاب و پژوهش، سالن نمایشگاهی و بخش معرفی میراث فرهنگی و همچنین فضا‌هایی برای فعالیت‌های اجتماعی و گروهی در نظر گرفته شده است.

مهاجری گفت:پیش‌بینی فضا‌های متنوع فرهنگی و هنری دراین مجموعه، امکان میزبانی از برنامه‌ها و رویداد‌های مختلف، ارائه خدمات گسترده‌تر، حمایت از هنرمندان بومی و افزایش دسترسی شهروندان به امکانات فرهنگی را فراهم می‌کند.

شهرستان گلپایگان در ۱۷۵ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.