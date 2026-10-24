نظرسنجی جدید مرکز پژوهشی «پیو» نشان می‌دهد در حالی که نیمی از مردم آمریکا در زندگی روزمره از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند، اما تنها ۸ درصد از آنها برای کسب اطلاعات مربوط به انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۶ به این ابزار‌ها تکیه کرده‌اند.

بی‌اعتمادی آمریکایی‌ها به هوش مصنوعی در آستانه انتخابات ۲۰۲۶

بی‌اعتمادی آمریکایی‌ها به هوش مصنوعی در آستانه انتخابات ۲۰۲۶

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از مرکز پژوهشی پیو در نظرسنجی از ۵۲۷۳ شهروند بزرگسال آمریکایی دریافت که شکاف عمیقی میان استفاده عمومی و استفاده سیاسی از هوش مصنوعی وجود دارد.

بر اساس این پژوهش، از میان اقلیت کوچکی که برای مسائل انتخاباتی به چت‌بات‌ها مراجعه کرده‌اند، ۷۶ درصد برای بررسی مواضع نامزد‌ها و ۷۱ درصد برای ارزیابی صحت ادعا‌های منتشر شده از این فناوری استفاده کرده‌اند. همچنین ۶۵ درصد از کاربران برای شناخت سوابق حرفه‌ای نامزد‌ها به این ابزار‌ها رجوع کرده‌اند.

جالب اینجاست که تنها ۴۰ درصد از کاربران انتخاباتی، برای دریافت پیشنهاد در مورد نامزد مورد نظر یا کسب اطلاعات عملیاتی مانند محل رأی‌گیری از هوش مصنوعی کمک گرفته‌اند.

یافته‌های این پژوهش همچنین نشان‌دهنده یک شکاف سنی است؛ به‌طوری که میزان استفاده از هوش مصنوعی در انتخابات میان افراد زیر ۵۰ سال ۱۱ درصد، و برای افراد بالای ۵۰ سال تنها ۴ درصد است که نشان‌دهنده تأثیر مستقیم الگو‌های سنی بر پذیرش فناوری در حوزه سیاست است.