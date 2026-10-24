به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.فرمانده انتظامی شهرستان کرمان از کشف بیش از ۱۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و دستگیری یک متهم خبر داد.

سرهنگ اکبر نجفی گفت: در راستای مقابله با قاچاق سوخت و برخورد با عوامل اخلال در چرخه توزیع فرآورده‌های نفتی، مأموران کلانتری ۱۲ این فرماندهی با انجام اقدامات اطلاعاتی، محل دپوی سوخت قاچاق را در یک منزل مسکونی در شهر کرمان شناسایی کردند.

وی افزود: در بازرسی از محل شناسایی‌شده، مقدار ۱۰ هزار و دویست لیتر گازوئیل قاچاق که با استفاده از یک دستگاه کامیونت و دو دستگاه خودروی نیسان در محل دپو می‌شد، کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با اشاره به بررسی‌های اولیه بیان داشت: بررسی‌ها حاکی از آن است که سوخت‌های قاچاق پس از جمع‌آوری و تجمیع، به‌صورت عمده به شهرستان‌های جنوبی منتقل و قاچاق می‌شدند که در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.