پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز حل اختلاف استان گلستان از آغاز پویش«به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها میبخشم»برای ایران همدل همزمان با فرارسیدن ایام فاطمیه در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ احمد جعفری گفت: این پویش با هدف ترویج فرهنگ صلح، گذشت و بخشش، تقویت روحیه گذشت در جامعه و کمک به حل اختلافات مردم از امروز در استان گلستان آغاز شده و تا پایان ایام فاطمیه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در این پویش، تلاش میشود با بهرهگیری از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، صلحیاران، بزرگان و معتمدان محلی، زمینه آزادی زندانیان، سازش و مصالحه در پروندههای مهم قضایی از جمله قصاص و نزاعهای جمعی و همچنین دعوی و خصومات مردمی فراهم شود.
جعفری ادامه داد: امسال دو پویش "به حرمت رهبر شهید و کودکان شهید مدرسه میناب میبخشم" و پویش" به حرمت امام حسین علیه السلام میبخشم" در استان برگزار شد که در قالب این پویشها بیش از ۲ هزار پرونده با گذشت طرفین و پادرمیانی به سازش منتهی و ۱۰۰ زندانی با همت صلحیاران آزاد شدند و سه پرونده قصاص نفس با تلاش صلحیاران و گذشت اولیای دم به سازش ختم شد.
وی از مردم استان دعوت کرد با پیوستن به این پویش، فرصت دوبارهای برای بخشش، اصلاح روابط و بازگشت آرامش به خانوادهها و جامعه فراهم کنند.