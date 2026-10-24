وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر نقش کارشناسان در تحقق عدالت و پایداری امنیت غذایی کشور گفت: با وجود شرایط جنگی و حملات دشمن، نظام تأمین امنیت غذایی کشور توانست به فعالیت خود ادامه دهد و غذای مورد نیاز مردم را تأمین کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در آئین روز ملی کارشناس با تأکید بر نقش کارشناسان در تحقق عدالت و پایداری امنیت غذایی کشور افزود: با وجود شرایط جنگی و حملات دشمن، نظام تأمین امنیت غذایی کشور توانست به فعالیت خود ادامه دهد و غذای مورد نیاز مردم را تأمین کند.

توجه به حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان

وزیر جهاد کشاورزی توجه به حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را از عوامل مؤثر در پایداری امنیت غذایی دانست و گفت: تولیدکننده باید اطمینان داشته باشد که از حقوقش دفاع می‌شود و متضرر نخواهد شد؛ از سوی دیگر، مصرف‌کننده نیز باید مطمئن باشد که در هر شرایطی مواد غذایی مورد نیازش تأمین می‌شود.

نقش کارشناسان در تحقق عدالت

نوری با اشاره به اهمیت کار کارشناسی در تحقق عدالت افزود: عدالت علاوه بر ارزش اخلاقی، برای پایداری اقتصاد، جامعه و عملکرد صحیح نظام حکمرانی نیز یک ضرورت است و کارشناسان در برقراری آن نقش مهمی دارند.

وزیر جهاد کشاورزی، گزارش‌های کارشناسی را از مبانی تصمیم‌گیری نمایندگان و قانون‌گذاران دانست و بر ضرورت حفظ استقلال کارشناسان تأکید کرد.

نوری با اشاره به اینکه کارشناسی در حوزه‌های تخصصی و فنی، کاری پیچیده و مسئولیت‌آور است، گفت: تشخیص موضوعات تخصصی از عهده یک فرد به‌تنهایی برنمی‌آید و نظرات کارشناسان می‌تواند در کشف حقیقت و تصمیم‌گیری دقیق‌تر مؤثر باشد.

ضرورت بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی جنگ و تحریم

وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به ضرورت بررسی ابعاد اقتصادی و اجتماعی جنگ، تحریم و محاصره افزود: باید روشن شود که این شرایط چه تأثیری بر معیشت مردم، منابع کشور، استقلال و تمامیت ارضی ایران داشته و چگونه می‌توان واقعیت‌های این دوره را برای جامعه تبیین کرد.

مقاومت مردم و نیرو‌های مسلح

نوری در پایان با اشاره به مقاومت مردم و عملکرد نیرو‌های مسلح گفت: مردم ایران در برابر فشار‌ها ایستادگی کردند و نیرو‌های مسلح نیز با مقاومت خود مانع از تحقق اهداف دشمن شدند؛ واقعیت‌هایی که باید به‌درستی بررسی و روایت شوند.