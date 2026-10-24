مدیرکل منابع طبیعی خوزستان : پنجره واحد زمین با ارائه خدمات برخط، به شفافیت امور اراضی و پیشگیری از زمین‌خواری کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان از ارائه خدمات مرتبط با زمین و املاک از طریق سامانه پنجره واحد زمین خبر داد و گفت: این سامانه با تسهیل فرآیندهای اداری و افزایش شفافیت، نقش مؤثری در پیشگیری از تخلفات حوزه زمین و املاک دارد.

فتح‌الله ابوعلی با اشاره به مزایای این سامانه افزود: پنجره واحد زمین علاوه بر کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان شهروندان، امکان نظارت مؤثرتر بر اراضی و مقابله با تخلفاتی نظیر زمین‌خواری را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: پیش از راه‌اندازی این سامانه، شهروندان برای دریافت استعلام‌های مربوط به زمین و املاک ناچار به مراجعات حضوری و طی فرآیندهای اداری طولانی بودند، اما اکنون امکان دریافت طیف گسترده‌ای از خدمات مرتبط با ۴۰ سازمان و نهاد دولتی به‌صورت برخط فراهم شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان با بیان اینکه این سامانه فرآیندهای تخصصی حوزه زمین را نیز پوشش می‌دهد، گفت: درخواست تغییر کاربری اراضی و پیگیری مجوزهای قانونی از جمله خدماتی است که از طریق پنجره واحد زمین انجام می‌شود.

ابوعلی کاهش رفت‌وآمدهای اداری، صرفه‌جویی در زمان و هزینه، حذف واسطه‌ها و تسهیل دسترسی مردم به خدمات را از دیگر مزایای این سامانه برشمرد و افزود: توسعه خدمات الکترونیکی در این حوزه به ارتقای سلامت اداری، افزایش شفافیت و تکریم ارباب‌رجوع کمک می‌کند.

وی همچنین با اشاره به قابلیت نظارت ماهواره‌ای بر اراضی در این سامانه گفت: استفاده از فناوری‌های نوین امکان شناسایی سریع تغییرات غیرمجاز در اراضی را فراهم می‌کند و می‌تواند در پیشگیری و مقابله با تخلفاتی همچون زمین‌خواری مؤثر باشد.