به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مهدی فعالی گفت: طرح نوسازی خیابان شهدای کوی محمدی در طول ۴۵۰ متر و عرض ۱۴ متر و در مساحتی بالغ بر ۵۴۰۰ مترمربع در حال اجرا است.وی با اشاره به حجم عملیات عمرانی این طرح، افزود: در اجرای این طرح، ۵۴۰ مترمکعب جمع آوری آسفالت فرسوده، ۹۰۰ مترمکعب خاکبرداری و همچنین عملیات تعویض سنگ جدول اجرا شده است که با اجرای حجمی بالغ بر ۷۰۰ تن آسفالت ریزی جدید، طرح نوسازی تکمیل خواهد شد.

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضا‌های شهری شهرداری یزد تصریح کرد: با توجه به قرارگیری این خیابان در بافت تاریخی یزد، اجرای طرح در راستای حفظ میراث فرهنگی و گردشگری و با رعایت ملاحظات مرتبط با بافت تاریخی صورت می‌گیرد.

فعالی خاطرنشان کرد: نوسازی این معبر، علاوه بر بهبود کیفیت عبور و مرور و ارتقای منظر شهری، زمینه تسهیل دسترسی شهروندان و گردشگران را نیز فراهم می‌کند.