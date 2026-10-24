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رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد از اجرای طرح نوسازی خیابان شهدای کوی محمدی واقع در بلوار بسیج در مساحتی بالغ بر ۵۴۰۰ متر مربع خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مهدی فعالی گفت: طرح نوسازی خیابان شهدای کوی محمدی در طول ۴۵۰ متر و عرض ۱۴ متر و در مساحتی بالغ بر ۵۴۰۰ مترمربع در حال اجرا است.وی با اشاره به حجم عملیات عمرانی این طرح، افزود: در اجرای این طرح، ۵۴۰ مترمکعب جمع آوری آسفالت فرسوده، ۹۰۰ مترمکعب خاکبرداری و همچنین عملیات تعویض سنگ جدول اجرا شده است که با اجرای حجمی بالغ بر ۷۰۰ تن آسفالت ریزی جدید، طرح نوسازی تکمیل خواهد شد.
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری یزد تصریح کرد: با توجه به قرارگیری این خیابان در بافت تاریخی یزد، اجرای طرح در راستای حفظ میراث فرهنگی و گردشگری و با رعایت ملاحظات مرتبط با بافت تاریخی صورت میگیرد.
فعالی خاطرنشان کرد: نوسازی این معبر، علاوه بر بهبود کیفیت عبور و مرور و ارتقای منظر شهری، زمینه تسهیل دسترسی شهروندان و گردشگران را نیز فراهم میکند.