اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نظرآباد با اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در نانوایی‌ها، ترویج استفاده از کیسه‌های پارچه‌ای و کاهش مصرف پلاستیک‌های یک‌بارمصرف را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، رضا فیروزی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نظرآباد، با اشاره به اجرای این برنامه‌ها در چارچوب پویش «نه به پلاستیک» گفت: کاهش پسماندهای پلاستیکی نیازمند افزایش آگاهی عمومی و مشارکت مردم در اصلاح الگوهای مصرف است.

وی نانوایی‌ها را از مراکز مؤثر برای گسترش رفتارهای سازگار با محیط زیست دانست و افزود: مراجعه روزانه شهروندان به این واحدهای صنفی، فرصتی برای تشویق مردم به استفاده از کیسه‌های بادوام و چندبارمصرف فراهم می‌کند.

فیروزی با تأکید بر ضرورت جایگزینی تدریجی کیسه‌های پارچه‌ای به‌جای نمونه‌های یک‌بارمصرف بیان کرد: این اقدام می‌تواند به کاهش تولید پسماند پلاستیکی، جلوگیری از پراکندگی آن در طبیعت و حفظ پاکیزگی محیط شهری و طبیعی کمک کند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست نظرآباد همچنین از شهروندان و اصناف خواست با پیوستن به پویش «نه به پلاستیک»، استفاده از کیسه‌های قابل استفاده مجدد را به بخشی از عادت‌های روزمره خود تبدیل کنند.

وی مشارکت عمومی و استمرار برنامه‌های آگاهی‌بخش را از عوامل مؤثر در کاهش آلودگی‌های ناشی از پسماندهای پلاستیکی عنوان کرد.