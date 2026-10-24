رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر جایگاه جهاد دانشگاهی در مسیر پیشرفت کشور، این نهاد را از مجموعه‌هایی دانست که توانسته است از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، هویت و آرمان‌های اولیه خود را حفظ کند.

رئیس فرهنگستان علوم: مسیر علم و فناوری، مسیر اصلی رسیدن به ایران قوی است

رئیس فرهنگستان علوم: مسیر علم و فناوری، مسیر اصلی رسیدن به ایران قوی است



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی، رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران در نشست با دکتر علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی که امروز شنبه ۲ آبان‌ماه با حضور مدیران ارشد این دو مجموعه در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد با اشاره به مأموریت فرهنگستان‌های کشور گفت: قرار بر این بود که فرهنگستان‌ها در کنار نظام و کشور قرار بگیرند و برای حل مشکلات و گره‌های کشور، با روش‌های علمی و ارائه راه‌حل‌های مناسب کمک کنند. بر همین اساس، تلاش کردیم فرهنگستان به مجموعه‌ای تبدیل شود که بتواند به کشور خدمت کند و در حل مسائل و مشکلات نظام نقش‌آفرین باشد.

وی با تأکید بر اینکه مسیر علم و فناوری می‌تواند زمینه‌ساز تحقق ایران قوی باشد، افزود: ایران قوی نقطه اشتراک همه کسانی است که برای این سرزمین با سابقه چند هزار ساله فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تمدنی دل می‌سوزانند. ما برای رسیدن به این هدف، راهبرد‌های جدی تعریف کرده‌ایم و معتقدیم مسیر علم و فناوری، مسیر اصلی رسیدن به ایران قوی است.

مخبر دزفولی ادامه داد: از مسیر علم و فناوری می‌توان به امنیت و نشاط رسید، آسیب‌های اجتماعی را کاهش داد، به خانواده معنا بخشید، شرایط زندگی جوانان را بهبود داد و برای اشتغال و فعالیت‌های آنان مسیر‌های مناسب‌تری ایجاد کرد.

رئیس فرهنگستان علوم با اشاره به ضرورت گسترش همکاری‌های مشترک میان فرهنگستان علوم و جهاددانشگاهی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های دانشی موجود در فرهنگستان می‌تواند در کنار توانمندی‌های جهاددانشگاهی قرار گیرد و زمینه انجام کار‌های مشترک و مؤثر برای کشور را فراهم کند.

وی با اشاره به تغییرات صورت‌گرفته در چشم انداز فرهنگستان علوم اظهار کرد: با توجه به تغییر مرز‌های دانش و ضرورت همکاری میان رشته‌های مختلف، نمی‌توان مسائل امروز را با نگاه‌های محدود و تقسیم‌بندی‌های سنتی حل کرد. در بسیاری از موضوعات، علوم پزشکی، مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و همکاری میان‌رشته‌ای به یک رویکرد جدی تبدیل شود.

مخبر دزفولی افزود: در همین راستا، گروه‌های جدیدی در فرهنگستان راه‌اندازی کرده‌ایم؛ از جمله گروه زیست‌پزشکی، مهندسی پزشکی، گیاهان دارویی و طب سنتی، تعلیم و تربیت و مطالعات جهان. تلاش ما این بوده است که دانشمندان رشته‌های مختلف بتوانند در کنار یکدیگر برای حل مسائل کشور فعالیت کنند.

رئیس فرهنگستان علوم با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت دانشمندان جوان گفت: ما به شبکه دانشمندان جوان نیاز داریم و در فرهنگستان نیز برای شکل‌گیری این شبکه اقدام کرده‌ایم. همچنین شبکه زنان دانشمند فرهیخته راه‌اندازی شده است. ظرفیت علمی کشور بسیار ارزشمند است و باید از همه این توانمندی‌ها برای پیشرفت علم و فناوری استفاده کنیم.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از جامعه نخبگانی کشور ادامه داد: برای ما مرز‌های میان رشته‌ها و تقسیم‌بندی‌های سازمانی نباید مانع همکاری شود. آنچه اهمیت دارد، دانشمندان و جریان علم کشور هستند و همه باید برای تقویت این جریان به یکدیگر کمک کنیم. در این مسیر، احترام، مشورت، همدلی و همکاری ضروری است و باید با جدیت از ظرفیت‌های علمی کشور حمایت کنیم.

مخبر دزفولی با تأکید بر ضرورت استفاده صحیح از ظرفیت جوانان گفت: باید جوانان را به رسمیت بشناسیم و از این انرژی به‌درستی استفاده کنیم. اگر این ظرفیت به‌درستی هدایت شود، می‌تواند منشأ اثر باشد و اگر از آن استفاده نشود، ممکن است هدر برود.

رئیس فرهنگستان علوم با اشاره به ظرفیت‌های جهاددانشگاهی در حوزه فناوری و صنایع خلاق، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای توسعه این فعالیت‌ها تأکید کرد و گفت: جهاددانشگاهی تجربه‌ها و توانمندی‌هایی دارد که می‌توان با اتکا به آنها، کار‌های بیشتری برای کشور انجام داد. در حوزه فناوری‌های نرم، صنایع خلاق و ذخایر ژنتیکی نیز باید برنامه‌ریزی و زمینه لازم برای تکمیل فعالیت‌ها فراهم شود.

تأکید بر همکاری در حوزه امنیت غذایی

مخبر دزفولی با اشاره به فعالیت‌های فرهنگستان علوم در حوزه امنیت غذایی اظهار کرد: امنیت غذایی یکی از موضوعات بسیار مهم و حیاتی کشور است و برای پیشبرد آن به همکاری مشترک با جهاددانشگاهی نیاز داریم.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده درباره برخی محصولات راهبردی افزود: پیشنهاد‌های مشخصی در این زمینه تهیه شده و تلاش می‌کنیم مسیر اجرای آنها نیز دنبال شود. در حوزه امنیت غذایی، موضوعاتی وجود دارد که می‌توان با همکاری جهاددانشگاهی و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی، آنها را به مرحله اجرا رساند.

ضرورت بازنگری در دانشگاه و رشته‌های تحصیلی

وی در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به دانشگاه آینده گفت: باید از هم‌اکنون درباره ویژگی‌های دانشگاه در سال‌های آینده فکر کنیم. دانشگاه آینده، استاد و دانشجو، روابط علمی و تخصصی، مدیریت دانشگاه و رشته‌های تحصیلی آن باید مورد بررسی قرار بگیرند و ما در شورای آینده نگاری فرهنگستان علوم بر این مسئله متمرکز شده‌ایم.

مخبر دزفولی با انتقاد از محدود بودن گزینه‌های تحصیلی برای برخی استعداد‌های برتر علمی اظهار کرد: دانشجویان مستعدی داریم که علاقه‌مند به فعالیت‌های تحقیقاتی هستند، اما در مسیر انتخاب رشته، گزینه‌های مناسبی برای ورود به فعالیت‌های پژوهشی پیش روی آنها قرار نمی‌گیرد. باید درباره رشته‌های جدید و تغییر در ساختار رشته‌های موجود فکر کنیم و امکان فعالیت تحقیقاتی را برای این استعداد‌ها فراهم آوریم.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در رشته‌های دانشگاهی افزود: نمی‌توان با تعصب نسبت به ساختار‌های موجود، از تغییر و اصلاح غافل شد. باید رشته‌های جدید را در دستور کار قرار دهیم و متناسب با نیاز‌های علمی کشور، درباره آینده دانشگاه تصمیم‌گیری کنیم.

توجه به مدرسه آینده و ارتقای آموزش علوم پایه

رئیس فرهنگستان علوم با اشاره به اهمیت آموزش‌وپرورش و ضرورت همکاری برای بهبود وضعیت آموزشی کشور گفت: موضوع مدرسه آینده نیز از مسائل مهمی است که باید به آن توجه کنیم. در این زمینه، فرهنگستان علوم می‌تواند از نظر علمی و محتوایی به مجموعه‌های مسئول کمک کند.

مخبر دزفولی با تأکید بر اهمیت علوم پایه و ریاضیات خاطرنشان کرد: باید برای ارتقای آموزش علوم پایه تلاش کنیم. وضعیت آموزش علوم و ریاضیات در کشور نیازمند توجه جدی است و باید با همکاری مجموعه‌های مرتبط، برای بهبود آن اقدام کنیم.

وی همچنین بر ضرورت توجه به عدالت آموزشی تأکید کرد و گفت: مدارس نباید به‌گونه‌ای پیش بروند که دسترسی دانش‌آموزان به امکانات و فرصت‌های آموزشی، به محل تحصیل آنها وابسته باشد. این موضوع نیازمند توجه و تصمیم‌گیری جدی است و فرهنگستان علوم نیز می‌تواند در این زمینه نقش علمی و مشورتی داشته باشد.

استفاده از ظرفیت گیاهان دارویی و دانش تخصصی کشور

مخبر دزفولی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های علمی کشور در حوزه گیاهان دارویی اظهار کرد: در این حوزه ظرفیت‌های فراوانی وجود دارد که می‌توان با استفاده از دانش تخصصی و انجام فعالیت‌های پژوهشی، زمینه بهره‌برداری بهتر از آنها را فراهم کرد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به فرآوری گیاهان دارویی افزود: لازم است در این زمینه به ایجاد ظرفیت‌های تخصصی فکر کنیم و از توانمندی دانشگاه‌ها و مجموعه‌های علمی برای تحقق این هدف بهره ببریم.

رئیس فرهنگستان علوم با تأکید بر آمادگی برای همکاری با جهاددانشگاهی گفت: من باور دارم که شما می‌توانید این کار‌ها را انجام دهید و انگیزه و اعتقاد لازم برای پیشبرد آنها وجود دارد. باید با همکاری و استفاده از ظرفیت‌های علمی و اجرایی، این توانمندی‌ها را در خدمت پیشرفت کشور قرار دهیم.