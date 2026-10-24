با تلاش ماموران انتظامی، باند چهار نفره سارقان اماکن خصوصی و خانه‌باغ‌های اراک شناسایی و متلاشی شد؛ متهمان در بازجویی‌ها به ۵۹ فقره سرقت اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی و خانه‌باغ‌ها در اراک، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت. ماموران باه‌کارگیری شگردهای پلیسی و رصدهای اطلاعاتی، موفق شدند ردپای اعضای این باند را شناسایی کرده و در عملیاتی ضربتی، هر چهار متهم را دستگیر کنند.

متهمان در تحقیقات پلیسی و پس از مواجهه با مستندات، چاره‌ای جز بیان حقیقت نیافته و به ۵۹ فقره سرقت از اماکن خصوصی و خانه‌باغ‌های سطح شهرستان اراک اعتراف کردند.

پرونده متهمان پس از تکمیل تحقیقات اولیه برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.