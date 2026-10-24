مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان از آغاز پرداخت معوقات بازنشستگان از ششم آبان و پیگیری مطالبات بیمه‌ای و درمانی آنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان با اشاره به وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی برای آغاز پرداخت معوقات بازنشستگان از ششم آبان گفت: پرداخت معوقات از مهم‌ترین مطالبات بازنشستگان خوزستان بوده که در دیدار نمایندگان کانون‌های بازنشستگی استان با مسئولان کشوری نیز مطرح شده است.

عبدالرضا روشنی افزود: در دیدار اعضای هیئت‌مدیره کانون‌های بازنشستگی اهواز و خوزستان با حضور دو تن از نمایندگان استان، موضوعات و مطالبات بازنشستگان در ۱۲ محور مورد بررسی قرار گرفت.

وی، پیگیری پرداخت معوقات، حفظ قدرت خرید بازنشستگان، رفع مشکلات بیمه‌ای و بهبود خدمات مراکز درمانی تأمین اجتماعی را از جمله محورهای مطرح‌شده عنوان کرد.

مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان همچنین با اشاره به ضرورت تأمین اعتبار برای توسعه بخش قلب و عروق بیمارستان امیرالمؤمنین گفت: اجرای این طرح می‌تواند به ارتقای خدمات درمانی و بهبود رسیدگی به بیماران، به‌ویژه بازنشستگان و خانواده‌های آنان، کمک کند.

وی، تسریع در تکمیل پروژه‌های درمانی تأمین اجتماعی در مناطق ملاشیه و بسیج اهواز را از دیگر مطالبات مطرح‌شده برشمرد و افزود: راه‌اندازی کلینیک دندانپزشکی و تأمین تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی نیز از درخواست‌های بازنشستگان استان است.

روشنی با تأکید بر ادامه پیگیری این مطالبات گفت: بخشی از خدمات مورد نیاز بازنشستگان هم‌اکنون ارائه می‌شود و تلاش‌ها برای رفع مشکلات موجود و بهبود کیفیت و سرعت ارائه خدمات بیمه‌ای و درمانی ادامه دارد.