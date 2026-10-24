صنعتی، قهرمان نخستین دوره رقابتهای اسنوکر شوت اوت بانوان
نخستین دوره رقابتهای اسنوکر شوت اوت بانوان، گرامیداشت هفته تربیت بدنی با معرفی برترینها به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، نخستین دوره رقابتهای اسنوکر شوت اوت بانوان، گرامیداشت هفته تربیت بدنی، با حضور ۱۵ بازیکن امروز (شنبه ۲ آبان) به میزبانی هیئت بولینگ و بیلیارد استان یزد برگزار شد و با قهرمانی سعیده سادات صنعتی به پایان رسید.
نتایج دیدارهای مراحل نیمه نهایی و نهایی این دوره مسابقات به این شرح است:
مرحله نیمه نهایی
ستایش امیرعظیمی ۸ - فاطمه حقایقی ۴۳
صبا موسوی ۱۹ - سعیده سادات صنعتی ۲۹
نهایی
سعید سادات صنعتی ۲۷ - فاطمه حقایقی ۱۷
بدین ترتیب رده بندی نهایی بازیکنان برتر در نخستین دوره رقابتهای شوت اوت بانوان به این شرح است:
۱- سعیده سادات صنعتی (استان البرز)
۲- فاطمه حقایقی (استان فارس)
۳- ستایش امیرعظیمی (استان تهران) و صبا موسوی (استان فارس)
منصور مقدم، مسئول برگزاری و سرداور این دوره از مسابقات شوت اوت بانوان بود.