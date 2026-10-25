به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر منابع انسانی اداره کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان گفت: طرح راهبر مدیریت با هدف ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران، بهبود کیفیت مدیریت و راهبری مدارس و فراهم کردن شرایط تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش از ابتدای مهر ماه با مشارکت ۱۴ راهبر و سرراهبر در ۶۰ مدرسه استان وارد مرحله اجرایی شده است.

سجاد بنی‌عامریان افزود: برنامه‌ریزی و آماده‌سازی اجرای این طرح از نیمه مردادماه سال جاری با شناسایی مدارس مشمول، انتخاب راهبران، برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه آنان و تشکیل جلسات توجیهی برای مدیران مدارس آغاز شده و از ابتدای مهر ماه به مرحله عملیاتی رسید.

وی ادامه داد: راهبران مدیریت با رویکردی حمایتی و توانمندساز و از طریق تعامل حرفه‌ای، مدیران مدارس را در شناسایی مسائل و چالش‌های مدیریتی، تحلیل وضعیت موجود و تدوین برنامه عملیاتی مدرسه بر اساس چرخش‌های تحول‌آفرین سند تحول بنیادین همراهی خواهند کرد.

بنی عامریان گفت: انتظار می‌رود اجرای این طرح با تقویت فرهنگ یادگیری حرفه‌ای، تبادل تجربیات مدیریتی و توسعه رویکرد مسئله‌محور در اداره مدارس، به ارتقای اثربخشی مدیریت آموزشگاهی و حرکت هدفمند مدارس به سوی تحقق اهداف تحولی نظام تعلیم‌وتربیت کمک کند.