رویداد «ایران جان - مرکزی ایران » با تولید و پخش ۷۰۰ محتوای رسانه‌ای از شبکه‌های سراسری و برون‌مرزی و حضور ۲۰ برنامه شاخص ملی به کار خود پایان داد؛ رویدادی که به گفته مسئولان، گامی مؤثر در معرفی ظرفیت‌های ناشناخته استان مرکزی بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حسن نجمی، مدیرکل صداوسیمای استان مرکزی در پایان رویداد «ایران جان مرکزی ایران» گفت: در مدت زمان برگزاری این رویداد طی یک هفته، ۷۰۰ محتوای رسانه‌ای تولید شده توسط هنرمندان شبکه آفتاب از شبکه‌های سراسری و برون‌مرزی رسانه ملی پخش شد.

وی افزود: همچنین در همین راستا، ۲۰ برنامه شاخص از شبکه‌های مختلف سراسری با حضور در استان مرکزی، برنامه‌های خود را با محوریت معرفی این استان تولید و پخش کردند.

در ادامه، مهدی زندیه وکیلی استاندار مرکزی نیز با اشاره به دستاورد‌های این رویداد بیان کرد: رویداد «ایران جان مرکزی» به شناسایی و معرفی ظرفیت‌های ناشناخته و یا کمتر شناخته‌شده استان کمک شایانی کرد و راه توسعه و پیشرفت سرزمین آفتاب را بیش از پیش هموارتر ساخت.