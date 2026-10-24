به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حسن شیخی سعید اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی و برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی، ماموران انتظامی کلانتری‌های ۳۲ شیبان و ۱۱ چمران با انجام اقدامات پلیسی موفق شدند در ۲ عملیات جداگانه، مقدار ۲ هزار و ۸۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق را کشف و ۲ دستگاه خودرو که در امر قاچاق سوخت فعالیت داشتند را توقیف کنند.

وی بیان کرد: کارشناسان ارزش سوخت مکشوفه را ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

سرهنگ شیخی سعید با بیان اینکه در این رابطه ۲ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.