رئیس سازمان هواشناسی کشور از افزایش ۴ درصدی بارش مهرماه نسبت به میانگین بلندمدت و ادامه پیش‌بینی بارش‌های بیش از نرمال در آبان خبر داد و بر ضرورت آمادگی برای مقابله با سیلاب‌های ناگهانی تأکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سحر تاجبخش، در مصاحبه با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست، با اشاره به وضعیت بارش‌ها در نخستین ماه سال آبی جاری گفت: بارش مهرماه در مجموع حدود ۴ درصد بیشتر از میانگین بلندمدت بود؛ اما نکته مهم، توزیع نامتوازن بارش‌ها در مناطق مختلف کشور است.

وی افزود: تغییرات اقلیمی، پدیده ال‌نینو و سایر شاخص‌های اقلیمی بر الگوی بارش‌ها تأثیر گذاشته‌اند و موجب شده‌اند بارندگی‌ها در برخی مناطق به‌صورت نقطه‌ای و در بازه‌های زمانی کوتاه رخ دهند.

تاجبخش با اشاره به بارش‌های شدید در استان گلستان و محدوده بین شهرستان‌های خوی و سلماس در آذربایجان غربی گفت: در برخی مناطق، بارش‌های شدید خسارات و تلفات به دنبال داشته‌اند؛ در حالی که در فاصله‌ای کوتاه از کانون بارش، ایستگاه‌های باران‌سنجی بارشی ثبت نکرده‌اند.

رئیس سازمان هواشناسی کشور تأکید کرد: بارش‌های شدید و کوتاه‌مدت می‌توانند به سیلاب‌های ناگهانی منجر شوند؛ ازاین‌رو، آمادگی دستگاه‌های مسئول برای مدیریت منابع آب و مقابله با مخاطرات جوی ضروری است.

ادامه بارش‌های فراتر از نرمال در آبان

تاجبخش با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی برای هفته‌های آینده اظهار کرد: بر اساس الگو‌های پیش‌بینی، هفته‌های سوم و چهارم آبان، به‌ویژه در نیمه غربی کشور، نسبتاً پربارش خواهند بود.

وی افزود: در روز‌های پیش رو، بخش‌هایی از شمال غرب و سواحل دریای خزر، ابتدا سواحل غربی و سپس سواحل شرقی خزر و مناطق شمالی خراسان‌ها تحت تأثیر سامانه‌های بارشی قرار می‌گیرند. در ادامه نیز فعالیت این سامانه‌ها به بخش‌هایی از غرب کشور گسترش می‌یابد.

به گفته رئیس سازمان هواشناسی کشور، سامانه بارشی دیگری نیز در پایان هفته به کشور نزدیک می‌شود که فعالیت آن بیشتر در مناطق غرب و شمال غرب متمرکز خواهد بود.

تاجبخش با بیان اینکه انتظار می‌رود بارش‌های بیش از نرمال در آبان ادامه داشته باشد، هشدار داد: با توجه به احتمال بارش‌های شدید در بازه‌های زمانی کوتاه، وقوع سیلاب و طغیان رودخانه‌ها دور از انتظار نیست و لازم است مردم و دستگاه‌های مسئول به هشدار‌های رسمی هواشناسی توجه کنند.



پیش‌بینی بارش در بیشتر مناطق کشور طی دو هفته آینده

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، نیز درباره وضعیت جوی روز‌های آینده گفت: از ابتدای هفته تا روز سه‌شنبه، بخش‌هایی از نیمه غربی، شمال غرب و شمال کشور، به‌ویژه سواحل دریای خزر تا شمال شرق، از جمله استان‌های خراسان شمالی و خراسان رضوی، شاهد بارش خواهند بود.

وی افزود: در برخی مناطق شمال آذربایجان شرقی و شمال اردبیل، احتمال بارش‌های نقطه‌ای و خطرساز وجود دارد. همچنین روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه، استان گلستان و بخش‌هایی از خراسان شمالی و خراسان رضوی ممکن است شاهد بارش‌های قابل توجه و شدید باشند.

ضیائیان ادامه داد: در جنوب کشور نیز برای جنوب استان کرمان و بخش‌هایی از سیستان و بلوچستان، به‌ویژه نیمه شمالی این استان، بارش پیش‌بینی می‌شود. در نیمه جنوبی کرمان نیز احتمال وقوع رگبار‌های شدید و نقطه‌ای وجود دارد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از ورود سامانه بارشی جدید از غرب کشور در روز پنجشنبه خبر داد و گفت: پس از وقفه‌ای کوتاه و وقوع بارش‌های پراکنده، این سامانه ابتدا مناطق غربی و سپس شمال غرب کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و فعالیت آن تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت.

وی پیش‌بینی کرد بارش‌های هفته آینده از نظر میزان و گستره، بیشتر از بارش‌های هفته جاری باشد و مناطق بیشتری از کشور را در بر بگیرد.

ضیائیان افزود: در مجموع، انتظار می‌رود طی دو هفته آینده تقریباً همه استان‌های کشور دست‌کم یک نوبت بارش را تجربه کنند؛ البته میزان بارندگی در مناطق مختلف متفاوت خواهد بود.

بارش محدود در تهران و کاهش دما

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران گفت: برای پایتخت بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود و در روز‌های آینده انتظار بارش قابل توجهی وجود ندارد.

ضیائیان از کاهش دما تا روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه خبر داد و افزود: پس از افزایش یک تا دو درجه‌ای دما در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه، روند کلی شرایط دمایی به سمت هوای پاییزی‌تر خواهد رفت.

وی همچنین با اشاره به احتمال بارش برف در مناطق سردسیر گفت: هفته آینده، ارتفاعات مناطق سردسیر، به‌ویژه ارتفاعات شمال غرب کشور، ممکن است شاهد بارش برف باشند.

ال‌نینو به‌تنهایی تضمین‌کننده بارش نیست

رئیس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به نقش ال‌نینو در شرایط بارشی ایران گفت: این پدیده به‌تنهایی به معنای افزایش بارش در کشور نیست و تحقق بارش‌های مناسب به همراهی سایر شاخص‌های اقلیمی و فعالیت سامانه‌های مدیترانه‌ای نیز بستگی دارد.

تاجبخش تغییر اقلیم و افزایش دمای کره زمین را از عوامل مؤثر بر تغییر الگوی بارش‌های کشور دانست و افزود: حتی با وجود پیش‌بینی بارش‌های فراتر از نرمال، مدیریت منابع آب در بخش‌های مختلف، از جمله کشاورزی، صنعت و شرب، باید با جدیت دنبال شود.

وی همچنین بر ضرورت باز نگه داشتن مسیر رودخانه‌ها، لایروبی و جمع‌آوری موانع مسیر عبور آب تأکید کرد و گفت: مدیریت مناسب مسیر‌های جریان آب می‌تواند به کاهش خسارات و تلفات ناشی از بارش‌های شدید و کوتاه‌مدت کمک کند. نکته تحریریه: پیش از انتشار، بهتر است زمان دقیق پیش‌بینی‌ها، به‌ویژه عبارت‌های «از ابتدای هفته»، «پنجشنبه» و «هفته آینده»، با تاریخ انتشار خبر تطبیق داده شود. همچنین افزایش ۴ درصدی بارش مهرماه، به‌تنهایی به معنای پایان خشکسالی یا بهبود قطعی وضعیت منابع آب کشور نیست.



