رئیس جهاددانشگاهی ضمن تشریح ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، فناورانه، آموزشی و فرهنگی این نهاد، بر توسعه همکاری‌های مشترک با فرهنگستان علوم تأکید و آمادگی جهاددانشگاهی را برای پشتیبانی از برنامه‌های این فرهنگستان اعلام کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، نشست مشترک دکتر محمدرضا مخبر دزفولی، رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه با دکتر علی منتظری رئیس جهاددانشگاهی و جمعی از معاونان و مدیران ارشد این نهاد، امروز در دفتر مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد.

تشریح گستره فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه جهاددانشگاهی

دکتر علی منتظری، رئیس جهاددانشگاهی، در این نشست با تشریح ظرفیت‌های این نهاد اظهار کرد: جهاددانشگاهی در تمام استان‌های کشور حضور دارد و با توجه به تعدد دانشگاه‌ها و گستردگی فعالیت‌ها در تهران، تعداد واحد‌های آن در مجموع به ۴۳ واحد می‌رسد.

وی با اشاره به زیرساخت‌های پژوهشی جهاددانشگاهی افزود: این نهاد دارای چهار پژوهشگاه شامل پژوهشگاه رویان، پژوهشگاه ابن‌سینا، پژوهشگاه علوم انسانی و پژوهشگاه ملی سرطان و همچنین حدود ۲۹ پژوهشکده است که در تهران و استان‌های مختلف کشور فعالیت می‌کنند.

رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به فعالیت مجتمع تحقیقاتی این نهاد در استان البرز گفت: پارک علم و فناوری البرز، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران و تعدادی از پژوهشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی جهاددانشگاهی در این مجتمع مستقر هستند.

منتظری با اشاره به شکل‌گیری مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران خاطرنشان کرد: پیشنهاد تشکیل این مرکز به محضر رهبر شهید ارائه شد و ایشان با تأکید بر اینکه با تشکیل آن در جهاددانشگاهی موافق هستند، آمادگی خود را برای حمایت از این اقدام اعلام نمودند.

وی پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی در تهران و پارک علم و فناوری کرمانشاه را از دیگر ظرفیت‌های این نهاد در حوزه فناوری برشمرد و اظهار کرد: در مجموع، حدود ۸۵۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور در مجموعه‌های مرتبط مستقر هستند که فعالیت می‌کنند و از حمایت‌های جهاددانشگاهی بهره‌مند می‌شوند.

تلاش برای بازسازی ارتباط با نسل جدید دانشجویان

رئیس جهاددانشگاهی در ادامه با تشریح ظرفیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی این نهاد گفت: سه خبرگزاری ایسنا، ایکنا و سیناپرس از جمله مجموعه‌های مهم رسانه‌ای جهاددانشگاهی هستند که هر یک مأموریت مشخصی را دنبال می‌کنند.

منتظری در بخش دیگری از سخنان خود، فعالیت‌های دانشجویی و فرهنگی این نهاد را تشریح کرد و مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، مرکز فرهنگی دانشجویی امام و انقلاب اسلامی، مرکز فرهنگی دانشجویی گردشگری و سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی را از جمله مجموعه‌های فعال در این حوزه برشمرد.

وی با تأکید بر اینکه مشارکت دانشجویان، بنیان اصلی شکل‌گیری و فعالیت بسیاری از این مجموعه‌ها بوده است، اظهار کرد: تلاش ما این است که حضور و مشارکت دانشجویان را تقویت کنیم و زمینه ارتباط مؤثرتر آنان با فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی جهاددانشگاهی را فراهم آوریم.

منتظری با اشاره به راه‌اندازی سامانه «شهر دانشجو» به‌عنوان ابتکاری جدید برای توسعه ارتباط با دانشجویان گفت: این سامانه خدمات مختلفی را به دانشجویان ارائه می‌کند و عضویت در آن در سه سطح افتخاری، عادی و فعال تعریف شده است.

رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به ضرورت تقویت ارتباط میان نهاد‌های کشور و نسل جدید دانشگاهی تصریح کرد: ارتباط ما با بخشی از نسل جدید دانشجویان دچار اختلال شده است و ما به دنبال ترمیم این ارتباط هستیم. باید بتوانیم با جوانان همراه شویم، با آنان ارتباطی صمیمانه برقرار کنیم و زمینه آشنایی بیشتر آنها را با ظرفیت‌ها، دستاورد‌ها و مسائل کشور را فراهم آوریم.

دعوت از دکتر مخبر دزفولی برای حضور در شورای سیاست‌گذاری مسابقات ملی مناظره دانشجویان

منتظری، مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران را از برنامه‌های شاخص سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی معرفی کرد و گفت: در چهاردهمین دوره این مسابقات که امسال برای نخستین بار در اصفهان برگزار شد، بیش از هزار گروه دانشجویی شرکت کردند.

رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به اهمیت فراهم‌کردن فرصت تجربه‌اندوزی برای دانشجویان گفت: هدف این است که دانشجویان علاوه بر یادگیری، فرصت حضور، مشارکت و تجربه فعالیت‌های جمعی را پیدا کنند. برگزاری مسابقات در محیط دانشگاه‌ها نیز با همین رویکرد دنبال شده است تا دانشجویان بیشتری بتوانند از این برنامه‌ها استفاده کنند.

منتظری همچنین با اشاره به تشکیل باشگاه مناظره دانشجویان گفت: برگزیدگان این مسابقات در باشگاه مناظره گرد هم آمده‌اند و شورای مرکزی آن نیز با مشارکت و انتخاب خود دانشجویان شکل گرفته است. این اقدام زمینه‌ای برای تداوم فعالیت دانشجویان پس از پایان مسابقات و مشارکت آنان در اداره و توسعه برنامه‌هاست.

وی با اشاره به اهمیت تجربه و شناخت دکتر مخبر دزفولی از فعالیت‌های دانشجویی و جهاددانشگاهی، از وی برای حضور در شورای سیاست‌گذاری مسابقات ملی مناظره دانشجویان دعوت کرد و ابراز امیدواری کرد این دعوت مورد پذیرش قرار گیرد.

طرح «ایران، مرز پرگهر»؛ آشنایی دانشجویان با ظرفیت‌ها و دستاورد‌های کشور

منتظری در ادامه با اشاره به اجرای طرح ملی «ایران، مرز پرگهر» طی ۲۳ سال گذشته اظهار کرد: در قالب این برنامه، دانشجویان با بازدید از کارخانه‌ها، مراکز صنعتی، مجموعه‌های علمی و طرح‌های عمرانی، با ظرفیت‌ها و دستاورد‌های کشور آشنا می‌شوند.

وی افزود: آشنایی مستقیم دانشجویان با روند توسعه کشور، زیرساخت‌ها، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی می‌تواند شناخت آنان را از واقعیت‌های جامعه و دستاورد‌های حاصل‌شده افزایش دهد.

رئیس جهاددانشگاهی با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی و ترویجی فعالیت‌ها تصریح کرد: در شرایطی که روایت‌های مختلفی از وضعیت کشور و دستاورد‌های آن ارائه می‌شود، باید زمینه شناخت مستقیم و مستند جوانان از واقعیت‌ها را فراهم کنیم. کار فرهنگی، به‌ویژه در شرایط کنونی، دشوارتر شده است؛ اما جهاددانشگاهی تلاش می‌کند ابتدا با جوانان ارتباطی صمیمانه برقرار کند و سپس زمینه مشارکت و همراهی آنان را در فعالیت‌های علمی و فرهنگی فراهم آورد.

دانشگاه‌ها و مراکز آموزش تخصصی جهاددانشگاهی

وی در ادامه، ظرفیت‌های آموزشی این نهاد را تشریح کرد و گفت: دانشگاه علم و فرهنگ در تهران و دانشگاه علم و هنر در یزد از مجموعه‌های آموزش عالی جهاددانشگاهی هستند. همچنین به زودی با تصویب هیئت امنا سومین دانشگاه جهاددانشگاهی با نام علم و فناوری در اهواز راه‌اندازی می‌شود.

رئیس جهاددانشگاهی با اشاره به ظرفیت‌های این نهاد در حوزه آموزش افزود: جهاددانشگاهی همچنین پنج مؤسسه آموزش عالی و ۱۶۲ مرکز آموزش تخصصی کوتاه‌مدت در کشور دارد.

منتظری در بخش دیگری از سخنان خود، برخی محدودیت‌های قانونی را از موانع پیش‌روی فعالیت‌های آموزشی جهاددانشگاهی دانست و گفت: بر اساس برخی برداشت‌ها از قوانین مربوط به دستگاه‌های اجرایی، فعالیت‌های این نهاد، از جمله در حوزه آموزش‌های علمی‌کاربردی، با محدودیت مواجه شده است.

رئیس جهاددانشگاهی با تأکید بر ماهیت و جایگاه حقوقی این نهاد تصریح کرد: جهاددانشگاهی از حیث مشروعیت، زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی، از لحاظ ساختاری، نهاد عمومی غیر دولتی و از منظر هویت و ماهیت، یک نهاد انقلاب اسلامی است. باید میان ماهیت و مأموریت این نهاد با دستگاه‌های اجرایی تفاوت قائل شد تا ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و آموزشی آن به دلیل برداشت‌های محدودکننده از قوانین متوقف نشود.

تأکید بر تقویت تولید علم و توسعه دانش بومی

منتظری در ادامه سخنان خود با اشاره به فعالیت‌های پژوهشی جهاددانشگاهی، بر ضرورت تقویت تولید علم، توسعه دانش بومی و افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان تأکید کرد.

رئیس جهاددانشگاهی با تأکید بر اهمیت تولید دانش متناسب با نیاز‌های کشور افزود: تولید علم و دانش بومی از الزامات پیشرفت کشور است و جهاددانشگاهی نیز در چارچوب مأموریت‌های خود، تقویت فعالیت‌های پژوهشی و توسعه دستاورد‌های علمی را دنبال می‌کند.

وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های تخصصی این نهاد گفت: بخشی از ظرفیت‌های جهاددانشگاهی در حوزه ارائه خدمات تخصصی و درمانی به کار گرفته شده است؛ خدماتی که با فعالیت‌های تحقیقاتی مرتبط هستند و در کنار آن، برخی محصولات و تولیدات این نهاد نیز به بازار عرضه می‌شوند.

اعلام آمادگی جهاددانشگاهی برای پشتیبانی از برنامه‌های فرهنگستان علوم

رئیس جهاددانشگاهی در بخش دیگری از سخنان خود، با اعلام آمادگی این نهاد برای همکاری با فرهنگستان علوم اظهار کرد: جهاددانشگاهی آمادگی دارد از ظرفیت‌های خود در حوزه‌های علمی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی و اجرایی برای پیشبرد برنامه‌های فرهنگستان علوم استفاده کند.

منتظری افزود: هرجا احساس شود کاری بر زمین مانده یا فرهنگستان علوم برای اجرای برنامه‌های خود به ظرفیت‌های جهاددانشگاهی نیاز دارد، این نهاد آمادگی دارد نیرو‌ها و مجموعه‌های مرتبط خود را برای همکاری بسیج کند.

وی همچنین با قدردانی از حضور دبیر و اعضای هیئت همراه رئیس فرهنگستان علوم، ابراز امیدواری کرد ارتباط میان دو مجموعه در راستای تقویت فعالیت‌های علمی و پژوهشی کشور گسترش یابد.

تأکید بر رفع موانع پیش‌روی جهاددانشگاهی

منتظری در جمع‌بندی این نشست، با قدردانی از حضور رئیس فرهنگستان علوم و هیئت همراه، این نشست را فرصتی برای بررسی ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری دانست و با اشاره به دغدغه‌های جهاددانشگاهی درباره آینده علمی کشور اظهار کرد: ما خود را در برابر توصیه‌ها و انتظارات رهبر شهید درباره آینده علمی کشور مسئول می‌دانیم و امیدواریم بتوانیم با رفع برخی موانع، ظرفیت‌های این نهاد را بیش از پیش در مسیر تحقق این اهداف به کار بگیریم.

رئیس جهاددانشگاهی با تأکید بر اهمیت ترویج گفتمان علم در کشور افزود: ترویج علم و تقویت جایگاه آن در جامعه مسئولیتی بزرگ است و جهاددانشگاهی آمادگی دارد در کنار فرهنگستان علوم برای تحقق این هدف تلاش کند.

منتظری همچنین با اشاره به ظرفیت‌های اجرایی این نهاد تصریح کرد: اگر فرهنگستان علوم در برخی زمینه‌ها به ظرفیت اجرایی نیاز داشته باشد، جهاددانشگاهی می‌تواند در چارچوب توانمندی‌ها و مأموریت‌های خود به‌عنوان بازوی اجرایی در کنار این مجموعه قرار گیرد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به تداوم جلسات مشترک گفت: امیدواریم نشست‌های مشابه در آینده نیز برگزار شود و مباحث مطرح‌شده در این جلسه با پیگیری‌های مشترک به نتایج عملی منجر شود.

پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک برای استخراج زمینه‌های همکاری

در بخش دیگری از این نشست، مدیران ارشد جهاددانشگاهی و فرهنگستان علوم به بیان دیدگاه‌ها و تشریح ظرفیت‌های مشترک دو مجموعه در حوزه‌های علمی، پژوهشی و فناورانه پرداختند.

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی، رئیس فرهنگستان علوم، با اشاره به ظرفیت‌های جهاددانشگاهی در حوزه‌های مختلف، از توسعه همکاری‌های مشترک استقبال کرد و پیشنهاد داد کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان دو مجموعه تشکیل شود.

بر اساس این پیشنهاد، کارگروه مذکور زمینه‌های همکاری را بررسی و استخراج خواهد کرد تا موضوعات دارای اولویت، پس از بررسی‌های کارشناسی، در قالب تفاهم‌نامه‌ای مشترک تدوین و در آینده نزدیک عملیاتی شوند.



اعطای کارت عضویت جهاددانشگاهی به رئیس فرهنگستان علوم

در پایان این نشست، کارت عضویت جهاددانشگاهی به دکتر محمدرضا مخبر دزفولی، رئیس فرهنگستان علوم، اعطا شد.

همچنین دکتر علی منتظری از حضور دکتر محمدرضا شمس اردکانی، دبیر فرهنگستان علوم؛ دکتر علی‌باقر طاهری‌نیا، معاون پژوهشی؛ دکتر ناصر باقری‌مقدم، دبیر شورای آینده‌نگاری؛ دکتر سیدمجتبی خیام‌نکویی، دبیر کمیسیون امنیت غذایی؛ و دکتر محمدسجاد فرهادی، مدیرکل حوزه ریاست فرهنگستان علوم، در این نشست قدردانی کرد.