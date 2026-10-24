معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی خوزستان از صادرات پنج هزار و ۵۹۹ تن آخال حبوبات از بنادر استان به کشورهای حوزه خلیج فارس از ابتدای شهریورماه امسال تاکنون خبر داد.

صادرات بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ تن آخال حبوبات از خوزستان به کشورهای حوزه خلیج فارس

صادرات بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ تن آخال حبوبات از خوزستان به کشورهای حوزه خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،جمشید بنی‌فری گفت: پس از رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات، این محصولات از بنادر خوزستان به کشورهای عراق، کویت، قطر و امارات متحده عربی صادر شده‌اند.

وی با اشاره به نظارت بر روند صادرات این محصولات افزود: کارشناسان مربوطه در شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و شادگان، ماهیت محصولات صادراتی را برای اطمینان از سلامت و انطباق محموله‌ها با ضوابط تعیین می‌کنند.

بنی‌فری افزود: صادرات این محصولات پس از تشخیص دقیق ماهیت کالا، ارزیابی کامل محموله و نمونه‌برداری از سوی کارشناسان مربوطه انجام می‌شود.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی خوزستان با اشاره به احتمال تغییر سیاست‌های صادراتی در پی شرایط سیاسی و اقتصادی، از بازرگانان خواست آخرین بخشنامه‌ها و مقررات رسمی را پیگیری کرده و مطابق ضوابط قانونی برای صادرات این کالا اقدام کنند.

آخال حبوبات به ضایعات، دانه‌های نامرغوب و مواد جداشده از حبوبات در مراحل پاک‌سازی، بوجاری و فرآوری گفته می‌شود که عمدتاً برای تغذیه دام مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خوزستان با تولید سالانه ۱۸ میلیون تن محصولات کشاورزی، باغی، دامی، شیلات و عسل، حدود ۱۴ درصد از تولیدات بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده و از استان‌های پیشرو در این بخش به شمار می‌رود.