مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد، از پایان عملیات عمرانی و واگذاری ۳ هزار و ۲۶۰ واحد نهضت ملی مسکن در قالب بنیادساخت در استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نادریان‌زاده، با اشاره به اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان یزد اظهار کرد: از مجموع ۳ هزار و ۲۶۰ واحد مسکونی واگذارشده در قالب بنیادساخت، ۳۸۰ واحد به‌صورت آپارتمانی بوده و سایر واحد‌ها در مراحل اسکلت و سقف به متقاضیان تحویل شده‌اند. وی افزود: در حوزه قانون جوانی جمعیت نیز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسئولیت آماده‌سازی ۱۰ هزار و ۶۰۰ قطعه زمین برای متقاضیان واجد شرایط را برعهده دارد.نادریان‌زاده با اشاره به اجرای طرح واگذاری زمین در قالب گروه‌ساخت گفت: تاکنون قرارداد واگذاری ۱۱ هزار قطعه زمین با متقاضیان منعقد شده و عملیات عمرانی ساخت ۷ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی نیز از سوی مردم آغاز شده است.

وی ادامه داد: تاکنون عملیات عمرانی یک‌هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در این طرح به پایان رسیده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال، ۸۵۰ واحد دیگر نیز با مشارکت مردم تکمیل شود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد با تأکید بر ضرورت تسریع در روند ساخت‌وساز واحد‌های مسکونی تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای مسکن استان یزد، متقاضیان موظف‌اند ظرف مدت ۲۴ ماه نسبت به اخذ پایان کار واحد‌های خود اقدام کنند.