کارشناس هواشناسی گفت: با فعالیت سامانه بارشی از عصر امروز شاهد بارش پراکنده باران در استان خواهیم بود و دمای هوا نیز بتدریج سردتر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مهدیه اصحابی گفت: از عصر فردا فعالیت سامانه بارشی در استان بیشتر می‌شود و روز‌های دوشنبه و سه شنبه بارش‌های موثری در بیشتر مناطق استان داریم.

او گفت: پیش بینی می‌شود در این مدت در ارتفاعات استان برف ببارد.

کارشناس هواشناسی گلستان از هم استانی‌ها خواست در مدت فعالیت این سامانه از نزدیک شدن به مسیل‌ها و رودخانه‌ها خودداری کنند.