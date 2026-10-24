رئیس کل دادگستری استان از حفظ اشتغال یک‌هزار و ۶۸۳ نفر و ایجاد فرصت شغلی برای یک‌هزار و ۳۰ نفر در پی ورود دستگاه قضایی به مشکلات واحدهای تولیدی استان در نیمه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، حسین فاضلی هریکندی با تشریح اقدامات دادگستری البرز در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری گفت: در شش‌ماهه نخست سال، با پیگیری‌های انجام‌شده از تعطیلی ۱۷ واحد تولیدی جلوگیری شد و در مجموع، اشتغال ۲ هزار و ۷۱۳ نفر تثبیت یا ایجاد شد.

وی با اشاره به فعالیت ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان افزود: در این مدت ۱۵ نشست داخلی با هدف بررسی موانع تولید برگزار و ۳۴ مصوبه برای پیگیری مشکلات بنگاه‌های اقتصادی صادر شد.

رئیس کل دادگستری البرز، ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی را از محورهای این اقدامات دانست و بیان کرد: طی این مدت ۱۹۳ ملاقات با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی انجام شد که به تشکیل ۷۱ پرونده در دبیرخانه ستاد انجامید.

فاضلی هریکندی ادامه داد: همچنین از ۴۱ واحد تولیدی، درمانی و کشاورزی بازدید شد و مشکلات مطرح‌شده از مسیرهایی مانند ارائه مشاوره حقوقی و قضایی، پیگیری مطالبات از دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی، دعوت به صلح و سازش و فراهم‌کردن فرصت برای رفع موانع بررسی شد.

وی با تأکید بر اهمیت پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی در شرایط دشوار کشور گفت: پیگیری مسائل واحدهای تولیدی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با هدف جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه‌ها، صیانت از فرصت‌های شغلی و فراهم‌کردن زمینه اشتغال بیشتر دنبال می‌شود.