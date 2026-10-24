علی بلال که برای سومین سال، نایب قهرمان مسابقات جهانی مستر المپیای پرورش اندام شده بود با ورود به شهر کابل مورد استقبال جوانان افغانستانی و علاقمندانش در فدارسیون پرورش اندام کشورش قرار گرفت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مسئولان ورزش افغانستان و فدراسیون پرورش اندام این کشور مراسمی هم برای تجلیل از این قهرمان افغانستانی برگزار کردند.

موفقیت‌های علی بلال و دیگر قهرمانان پرورش اندام افغانستان همچون نصیب نور زی و احمد ادریس نوری موجب شد تیم ملی پرورش اندام افغانستان در برخی رده‌بندی‌ها در جایگاه هفتم جهان قرار گیرد.

علی بلال قدردان حمایت‌های مردم ایران هم بود و مدالش را به مردم ایران تقدیم کرد و قول داد سال آینده نشان طلای این رقابت ها را کسب کند.

علی بلال ۳۲ ساله و متولد ولایت بغلان افغانستان است و بار‌ها تأکید کرده است که می‌خواهد به کودکان و نوجوانان کشورش ثابت کند با وجود سخت‌ترین شرایط، کمبود امکانات، فقر و جنگ، می‌توان با پشتکار، نظم و ایمان به بالاترین رده‌های جهانی رسید.