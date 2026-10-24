معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی استان خوزستان از صادرات ۵ هزار و ۵۹۹ تن آخال حبوبات از بنادر استان به کشور‌های حوزه خلیج فارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمشید بنی‌فری در بررسی روند صادرات محصولات کشاورزی اظهار داشت: از ابتدای شهریورماه امسال و متعاقب رفع ممنوعیت صادرات آخال حبوبات، تاکنون مجموعاً ۵ هزار و ۵۹۹ تن آخال از بنادر استان به خارج از کشور صادر شده است.

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وی با ارائه جزئیات بیشتری از مقاصد صادراتی افزود: این محصولات به کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله عراق، کویت، قطر و امارات متحده عربی ارسال شده‌اند.

بنی‌فری در خصوص فرآیند کنترلی صادرات تصریح کرد: جهت اطمینان از سلامت محصولات، کارشناسان مختص، ماهیت محصولات صادراتی را در شهرستان‌های آبادان، خرمشهر و شادگان تعیین می‌کنند. فرآیند صادرات تنها پس از تشخیص دقیق ماهیت، ارزیابی کامل محموله و نمونه‌برداری توسط کارشناسان مربوطه، انجام می‌گیرد.

معاونت توسعه بازرگانی در پایان با اشاره به تغییرات احتمالی در سیاست‌های تجاری افزود: با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی، ممکن است سیاست‌های صادراتی آخال حبوبات در مقاطعی تغییر کند؛ لذا از تمامی بازرگانان درخواست می‌شود جهت دریافت آخرین اطلاعات و قوانین، همواره به بخشنامه‌های رسمی و صادر شده مراجعه نموده و مطابق با ضوابط قانونی به تجارت این کالا بپردازند.