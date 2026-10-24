به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مدیر منابع آب شهرستان بابل گفت: حدود هزار و ۵۰۰ متر مربع از بستر رودخانه بابلرود در محدوده دهانه پل کاردیکلا از توابع بخش بابلکنار رفع تصرف شد.

جابر صفری با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای صیانت از بستر و مجاری آبی اظهار کرد: این عملیات با پیگیری اداره صیانت از منابع و مجاری آبی شرکت آب منطقه‌ای مازندران انجام شد و زمینه بازگشایی دهانه پل و افزایش ظرفیت آبگذری آن و بستر رودخانه را فراهم کرد.

وی افزود: با توجه به اقدام فرد متصرف به کاشت درختان صنوبر در بستر رودخانه، علاوه بر آزادسازی عرصه تصرف‌شده، اقدامات لازم برای بازگرداندن بستر رودخانه به وضعیت سابق نیز انجام شد.

مدیر منابع آب شهرستان بابل با اشاره به اهمیت این اقدام در آستانه فصل پاییز و زمستان خاطرنشان کرد: با توجه به پیش‌بینی بارش‌های شدید در ماه‌های پیش رو و شرایط مرتبط با پدیده ال‌نینو، افزایش ظرفیت آبگذری رودخانه‌ها و بازگشایی دهانه پل‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند به کاهش خطر طغیان رودخانه‌ها و خسارت‌های ناشی از آن کمک کند.

صفری با بیان این‌که برای حفظ بستر و حریم رودخانه‌ها از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنیم و با متخلفان قاطعانه طبق قانون برخورد می‌شود، تصریح کرد: این عملیات بر اساس تبصره ۴ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: از همه شهروندان و دغدغه‌مندان محیط زیست و منابع طبیعی می‌خواهیم که در صورت مشاهده تخلفاتی از قبیل برداشت شن و ماسه یا تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها موضوع را به سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۷۹۱۰۰ اطلاع دهند تا بلافاصله برای پیگیری اقدام شود.