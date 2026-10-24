به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بازیکنان تیم هندبال هپکو که با پیگیری مسئولان اراک، بار دیگر پیراهن لیگ برتر را با حمایت این شرکت بر تن کرده‌اند در هفته دوم سی و نهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر هندبال مردان باشگاه‌های کشور با دست خالی از نبرد با فولاد مبارکه سپاهان به خانه برگشتند.

نیمه اول این مسابقه با وجود تلاش بازیکنان هپکو با اختلاف ۲ گله و برتری طلایی‌پوشان ِ میزبان به پایان رسید و در ادامه نیز سپاهان با ارائه عملکردی بهتردر نهایت با نتیجه ۳۴-۲۶ به پیروزی رسید و هپکو اراک در نخستین دیدار خود درفصل جدید لیگ برتر از کسب امتیاز بازماند.

با پایان هفته دوم، در جدول رده‌بندی لیگ برتر هندبال مردان استقلال کازرون، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و نیروی زمینی ارتش ۴ امتیازی و در بالای جدول هستند و نفت و گاز گچساران با ۳ امتیاز چهارم است، تیم‌های مس کرمان، مقاومت شهرداری تبریزوتیم زرند ۲ امتیازی و در رده‌های بعدی هستند سپاهان نوین اصفهان تک امتیازی ست و تیم‌های نام‌آوران مشهد، هپکو اراک، پرواز هوانیروز و نفت امیدیه تیم‌های بدون امتیاز لیگ برتر هندبال هستند.