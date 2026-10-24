به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان خفر گفت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق منابع ملی، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری، یک دستگاه کامیون حامل بار را متوقف کردند.

سرهنگ رحیم رضایی‌زاده افزود: ماموران در بازرسی از این کامیون، ۱۰ هزار کیلوگرم چوب جنگلی را که فاقد هرگونه مجوز قانونی حمل بود ، کشف کردند.

فرمانده انتظامی خفر با بیان اینکه ارزش محموله کشف شده ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است ، گفت: در این خصوص راننده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.