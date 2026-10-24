به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ در پیامی شهادت جانباز ۷۰ درصد محمد رضا طالبی مزرعه شاهی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

شهادت، اوج تعالی روح انسان‌های مجاهدی است که در مکتب ایثار، هستی خویش را در طبق اخلاص نهاده و تا واپسین نفس در صیانت از آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی استوار ایستاده‌اند.

جانباز گرانقدر، «محمدرضا طالبی مزرعه‌شاهی»، که در دی‌ماه ۱۴۰۴ در رویارویی شجاعانه با فتنه طراحی‌شده از سوی استکبار شوم جهانی، آمریکا جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی به درجه رفیع جانبازی نائل آمده بود، پس از ماه‌ها تحمل صبورانه رنج و جراحات ناشی از آن آزمون بزرگ، سرانجام به خیل عظیم شهیدان پیوست.

این شهید والامقام با حضور آگاهانه، مؤمنانه و دلاورانه خود در صحنه دفاع از نظام مقدس اسلامی، جلوه‌ای روشن از بصیرت نافذ، زمان‌شناسی دقیق و فتنه شناسی عمیق را به نمایش گذاشت؛ مجاهدتی پرشکوه که بار دیگر نقاب از چهره کثیف دشمنان قسم‌خورده این مرزوبوم برداشت و اثبات نمود که مسیر مقاومت، ایثار و استکبارستیزی تا شکست محتوم توطئه‌های نظام سلطه با قدرت تداوم خواهد داشت.

اینجانب شهادت این اسوه بصیرت را محضر خانواده مقاوم ایشان و جامعه ایثارگری تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند سبحان برای آن شهید، علو درجات و همنشینی با اباعبدالله الحسین (ع) و برای بازماندگان مکرم، صبر جمیل و اجر جزیل مسألت می‌نمایم.

عباسعلی رضایی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ