به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سعید تقی‌زاده در چهارمین جلسه کارگروه استانی مولدسازی دارایی‌های دولت در سال ۱۴۰۵، با ارائه گزارشی جامع از عملکرد دستگاه‌های اجرایی، بر ضرورت تسریع در تعیین‌تکلیف و فروش املاک مازاد تأکید کرد.

وی گفت: در نیمه نخست امسال، فرآیند مولدسازی و فروش املاک مازاد شامل ۵ فقره ملک آموزش و پرورش به ارزش ۶۴ میلیارد تومان، ۴۷ فقره ملک دانشگاه علوم پزشکی شیراز به ارزش ۳۷۰ میلیارد تومان و ۱ فقره ملک منابع طبیعی و آبخیزداری به ارزش ۱۱ میلیارد تومان با موفقیت انجام شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس در ادامه به طرح‌های کلان در دست اجرا اشاره کرد و افزود: فرآیند تأمین مالی و تکمیل ورزشگاه ۵۰ هزار نفری پارس شیراز با همکاری شهرداری شیراز به ارزش ۸۱۲ میلیارد تومان، تهاتر مطالبات خط آبرسانی سد درودزن به خرامه به ارزش ۶۰۰ میلیارد تومان و تهاتر املاک آموزش و پرورش با مطالبات پیمانکاران نهضت مدرسه‌سازی به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان، از مهم‌ترین اقداماتی است که در مسیر اجرا قرار دارد. وی تأکید کرد که این اقدامات در مجموع بیش از ۱.۵ هزار میلیارد تومان منابع جدید را وارد چرخه عمرانی استان می‌کند.

در این نشست همچنین در مورد واگذاری فرآیند فروش املاک دارای مجوز، قیمت‌گذاری مجدد املاک آموزش و پرورش و تأمین مالی برای تکمیل و آزادسازی حریم باغ‌موزه دفاع مقدس شیراز از محل ملک میدان کوزه‌گری بحث و تبادل نظر شد و تصمیمات مقتضی برای اجرای این موارد اتخاذ شد.