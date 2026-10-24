به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمد نوروزی اظهار کرد: پرونده تخلف شرکت بتن آماده به دلیل تقلب در عیار بتن با ارزش تخلف ۱۱۴ میلیون و ۶۶۰ هزار ریال و ورود خسارت ۱۵ میلیارد ریالی به شاکی، در شعبه بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی تعزیرات حکومتی شهرستان یزد بررسی شد.وی افزود: شعبه با بررسی مستندات پرونده و نتیجه آزمایشگاه تخصصی، تخلف انتسابی را محرز دانست و شرکت متخلف را علاوه بر پرداخت ۱۵ میلیارد ریال خسارت و ۱۵ میلیون ریال هزینه کارشناسی در حق شاکی، به پرداخت یک میلیارد و ۱۴۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

نوروزی با اشاره به اجرای حکم پس از مهلت قانونی گفت: مجموع محکومیت مالی شرکت در این پرونده به ۱۶ میلیارد و ۱۶۱ میلیون ریال رسید.

سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد خاطرنشان کرد: این پرونده در پی شکایت شاکی و ارسال گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان یزد درباره تقلب در بتن آماده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی تشکیل شد.