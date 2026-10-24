رئیس مرکز بهداشت خوزستان از شهروندان خواست تخلفات و مشکلات بهداشتی، از جمله عرضه مواد غذایی ناسالم، دفع غیربهداشتی پسماند و سرریز فاضلاب را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،رئیس مرکز بهداشت خوزستان از شهروندان خواست مشکلات و تخلفات بهداشتی را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش کنند تا موارد اعلام‌شده از سوی واحدهای مسئول بررسی و پیگیری شود.

دکتر مهرداد شریفی با اشاره به نقش مشارکت مردمی در حفظ و ارتقای سلامت جامعه گفت: سامانه ۱۹۰ راهی برای ثبت و پیگیری شکایات مردمی، شناسایی مخاطرات و رفع تهدیدهای سلامت عمومی است.

وی دفع غیربهداشتی پسماند و نخاله‌های ساختمانی، سرریز فاضلاب شهری، شکستگی خطوط انتقال آب و سایر مشکلات بهداشت محیط را از جمله موارد نیازمند رسیدگی سریع دانست و افزود: شهروندان می‌توانند این موارد را برای بررسی و پیگیری گزارش کنند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان ادامه داد: عرضه مواد غذایی مشکوک و ناسالم در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، رعایت نکردن اصول بهداشت فردی از سوی متصدیان واحدهای صنفی و بی‌توجهی به ضوابط بهداشتی در اماکن عمومی نیز از دیگر موارد قابل گزارش از طریق این سامانه است.

شریفی با اشاره به ضرورت نظارت بر اماکن عمومی گفت: استعمال قلیان و دخانیات در اماکن عمومی، به‌ویژه فضاهایی که سلامت خانواده‌ها و کودکان را در معرض آسیب قرار می‌دهد، نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: گزارش به‌موقع مشکلات بهداشتی از سوی شهروندان می‌تواند به شناسایی سریع‌تر مخاطرات، رفع نارسایی‌ها و پیشگیری از بروز بیماری‌ها کمک کند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان درباره روند رسیدگی به گزارش‌ها افزود: پس از دریافت شکایات، موضوع از سوی واحدهای مربوط بررسی می‌شود و در صورت نیاز، بازرسان بهداشت محیط برای بررسی میدانی و پیگیری اقدام می‌کنند.

شریفی خاطرنشان کرد: مواردی که رسیدگی به آن‌ها به همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی نیاز داشته باشد، به متولیان مربوط ارجاع می‌شود و پیگیری‌ها تا حصول نتیجه ادامه می‌یابد.