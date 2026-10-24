مدیر مخابرات مرکز خراسان رضوی گفت: ۵۵ هزار تلفن ثابت در مشهد که به دلیل سرقت کابل در نیمه نخست امسال قطع شده بود، رفع سرقت و دوباره وصل شد.

حامد خواستار افزود: مشهد به عنوان دومین کلانشهر کشور دارای پهنه گسترده‌ای از حاشیه نشینی است، سرقت کابل مسی تلفن از جمله چالش‌های مهم این کلانشهر در حوزه زیرساخت تلفن ثابت است.

وی شمار خطوط تلفن ثابت مشهد را یک میلیون و ۷۰ هزار شماره عنوان کرد و گفت: اجازه اعلام تعداد و یا درصد خطوط تلفن ثابتی که بواسطه سرقت کابل قطع شده را ندارم و برای اعلام این آمار باید با روابط عمومی مخابرات هماهنگ شود.

مدیر مخابرات مرکز خراسان رضوی اظهار کرد: ارائه آمار از سوی برخی دستگاه‌ها مانند قطع بیش از ۲۰۰ هزار شماره تلفن ثابت در مشهد به دلیل سرقت کابل تلفن صحت ندارد.

خواستار تصریح کرد: منکر قطع خطوط تلفن ثابت بواسطه سرقت کابل نیستیم، اما در مقایسه با شاخص‌های کشوری، سرقت کابل در مشهد فقط اندکی مثلا ۲ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.

وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور و پشت سرگذاشتن ۲ جنگ تحمیلی بیان کرد: به طور متوسط با افزایش چهار برابری برای تامین اقلام جهت بهسازی زیرساخت‌ها و رفع سرقت کابل تلفن‌های ثابت هستیم.

به گفته وی، حتی در برخی حوزه‌های فناور و دیجیتال با رشد ۹ برابری قیمت مواجه هستیم، با این حال جایگزینی سیم و کابل سرقتی و همچنین توسعه شبکه را از در دستور کار مخابرات خارج نکرده‌ایم.

مدیر مخابرات مرکز خراسان رضوی گفت: مشترکان تلفن ثابت هرگونه قطعی و خرابی را به شماره ۲۰۱۱۷ از طریق تلفن ثابت و یا ۰۵۱۲۰۱۱۷ از طریق تلفن همراه، به شرکت مخابرات اعلام تا همکاران در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع خرابی یا سرقت اقدام کنند.

شهرستان مشهد با بیش از ۳.۵ میلیون نفر جمعیت، یک میلیون و ۷۰ هزار خط تلفن ثابت فعال دارد.