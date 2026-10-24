به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر آموزش و پرورش شهرستان بیضا گفت: زمین چمن مصنوعی در هنرستان فنی علم و صنعت این شهر با هزینه بیش از یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان افتتاح شد.

تاج بخش افزود: این اقدام پنجمین طرحی است که در مدارس و آموزشگاه‌های‌ این شهرستان با هدف ترویج رشد، توسعه و گسترش ورزش و جدی گرفتن درس تربیت بدنی و سلامت در مدارس اجرا شده است.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.