کربلایی رضاقلی عباسی کرافشانی، پدر شهیدان سرافراز «محمدرضا و حسن عباسی»، در سن ۸۰ سالگی در بیمارستان خاتم الانبیاء، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم تشییع و خاکسپاری مرحوم کربلایی رضاقلی عباسی، فردا، ۳ آبان ماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۴ از مقابل مسجد جامع صاحب‌الزمان (عج) واقع در خیابان مصطفی خمینی برگزار می‌شود.

طاهره تبیرئی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران در پیامی درگذشت پدر بزرگوار دو شهید را به فرزندان و سایر بازماندگان تسلیت گفت.

گفتنی است؛ حسن عباسی، چهارم آبان ۱۳۵۰، در شهرستان ری متولد شد. دانش آموز سوم راهنمایی بود که به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت و پانزدهم مرداد ۱۳۶۶، با سمت خط‌شکن در سردشت توسط نیرو‌های عراقی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سینه و پا، شهید شد.

محمدرضا عباسی، فروردین ۱۳۴۹، در شهرستان ری متولد شد و دی ماه سال ۱۳۶۵ در منطقه عملیاتی شلمچه به شهادت رسید. پیکر هر دو شهید در گلزار شهدای امامزاده عباس (ع) در منطقه چهاردانگه آرام گرفته است.