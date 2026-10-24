پس از پنج سال از وقوع یک فقره قتل در شوش در استان خوزستان، تلاش مستمر بزرگان و معتمدان و همکاری شعبه ویژه عشایر دادگستری این شهرستان، زمینه صلح و سازش میان دو طایفه را فراهم کرد.

به گزارش مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری خوزستان، به نقل از مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری خوزستان، تلاش بزرگان و معتمدان عشایر و همکاری شعبه ویژه عشایر دادگستری شوش، پس از برگزاری جلسات متعدد و پیگیری‌های مستمر، به صلح و سازش میان دو طایفه درگیر اختلاف در این پرونده قصاص نفس منجر شد؛ پرونده‌ای که از پنج سال پیش در دادسرای شوش مفتوح است.

در همین راستا، با برگزاری جلسات متعدد و پیگیری مستمر بزرگان و معتمدان عشایر و همکاری شعبه ویژه عشایر دادگستری شوش، زمینه گفتگو و دستیابی به توافق میان طرفین فراهم شد و در نهایت، دو طرف با شرط پرداخت دیه از سوی محکوم علیه به اولیای دم، به صلح و سازش رسیدند.

این سازش، نمونه‌ای از نقش میانجیگری بزرگان و معتمدان عشایر در حل‌وفصل اختلافات و تقویت فرهنگ گفتگو و گذشت در جامعه است؛ رویکردی که با همراهی دستگاه قضایی می‌تواند در کاهش تنش‌های اجتماعی و تحکیم پیوندهای اجتماعی مؤثر باشد.

ترویج فرهنگ صلح و سازش، استفاده از ظرفیت معتمدان محلی و تقویت سازوکارهای مسالمت‌آمیز حل اختلاف، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به گسترش همبستگی اجتماعی و پیشگیری از تداوم منازعات کمک کند.