همزمان با هفته تربیت بدنی و با هدف توسعه زیرساخت‌های ورزشی و ترویج فرهنگ ورزش همگانی در کردستان، زمین‌های ورزشی در سنندج و دیواندره افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در گرامیداشت هفته تربیت بدنی در عیسی‌آباد سنندج زمین ورزشی روستا افتتاح شد.

در بخش کلاترزان هم با تعریف ۱۰۰ میلیارد تومان پروژه، چهار زمین ورزشی به بهره‌برداری می‌رسد.

در دیواندره نیز، زمین چمن مصنوعی دبستان زنده‌یاد مهدی‌فر با مشارکت خیرین و اعتباری بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.

همچنین در شویشه هم‌زمان با هفته تربیت بدنی، پیاده‌روی خانوادگی با هدف ترویج ورزش همگانی و تقویت نشاط و همدلی برگزار شد.