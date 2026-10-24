استاندار خوزستان از اجرای سرشماری نفوس و مسکن امسال با استفاده از داده‌های موجود و روش میدانی خبر داد و بر ضرورت دقت آماری برای برنامه‌ریزی و توسعه استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، استاندار خوزستان بر ضرورت دقت در آمار پایه برای برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای تأکید کرد و گفت: سرشماری نفوس و مسکن امسال با رویکرد ترکیبی و بهره‌گیری از داده‌های موجود و اطلاعات میدانی انجام می‌شود.

سیدمحمدرضا موالی‌زاده روز شنبه در نشست وبیناری سرشماری نفوس و مسکن با حضور رئیس‌جمهور گفت: برخلاف دوره‌های گذشته که سرشماری عمدتاً به‌صورت حضوری انجام می‌شد، در روش جدید بخشی از اطلاعات از طریق داده‌های موجود، از جمله کد ملی، کد پستی و کد فعالیت اقتصادی، جمع‌آوری و تحلیل خواهد شد.

وی افزود: در کنار استفاده از این داده‌ها، در برخی بخش‌ها نیز عملیات میدانی انجام می‌شود تا اطلاعات دقیق‌تر و منطبق با واقعیت به دست آید.

استاندار خوزستان با اشاره به مسئولیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در اجرای این طرح، خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران شهرستان‌ها برای اجرای مطلوب فرآیند سرشماری شد.

موالی‌زاده با بیان اینکه آمار دقیق، مبنای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی است، تصریح کرد: هرچه اطلاعات آماری به واقعیت نزدیک‌تر باشد، امکان برنامه‌ریزی صحیح برای رفع مشکلات مردم و هدایت روند توسعه استان افزایش می‌یابد.

وی هدف از تغییر شیوه سرشماری را دستیابی به اطلاعات جامع و قابل اتکا برای اتخاذ تصمیم‌های راهبردی دانست و ابراز امیدواری کرد مردم و دستگاه‌های اجرایی همکاری لازم را در این فرآیند داشته باشند.

بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده، جمعیت استان خوزستان بیش از پنج میلیون نفر گزارش شده است.