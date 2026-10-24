شب شعر ایثار با محوریت ایثار، مقاومت و یاد و خاطره شهدا در شهرستان ممسنی استان فارس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، شب شعر ایثار با حضور شاعران، خانواده‌های شهدای جنگ رمضان و مسئولان شهرستان‌های ممسنی و رستم در حسینیه عاشقان ثارالله ممسنی برگزار شد.

این مراسم به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و بسیج هنرمندان نواحی مقاومت شهرستان‌های ممسنی و رستم برگزار شد و شاعران سروده‌های خود را با محوریت ایثار، مقاومت و یاد شهدا قرائت کردند.

شهرستان ممسنی در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.