دختران کاراته‌کای استان یزد با ارائه نمایشی خیره‌کننده، برای نخستین بار در تاریخ ورزش استان موفق شدند به دیدار فینال سوپرلیگ کاراته باشگاه‌های کشور راه پیدا کنند و به عنوان مدعی جدی قهرمانی بایستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، روایت بانوی این هفته، روایت دختران کاراته کای یزدی است. دخترانی از دیار کویر؛ نسلی مصمم و پولادین که توانستند با اقتدار، مرز‌های افتخار را برای ورزش بانوان استان یزد جابه‌جا کنند. این تیم پرقدرت که شاکله آن را بازیکنان متولد سال ۸۲ به بعد (رده سنی بزرگسالان) تشکیل می‌دهند، با ترکیبی منسجم شامل ۱۵ فایتر در ۵ وزن و ۲ کاتاروی تکنیکی راهی این رقابت‌ها شد.

نکته قابل‌توجه اینجاست که تمامی اعضای این تیم ریشه‌دار، سابقه کسب مدال‌های رنگارنگ استانی، ملی و آسیایی را در کارنامه دارند و سال‌هاست در کنار یکدیگر روی تاتامی تمرین می‌کنند.

دختران یزدی پس از آغاز پرقدرت در دور رفت و تکیه بر کرسی صدر جدول، در دور برگشت سوپرلیگ نیز با غلبه بر حریفان نامدار و قدرتمند خود از پایتخت و سایر استان‌ها، مقتدرانه مجوز حضور در فینال مسابقات را کسب کردند.

در حال حاضر بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ بانوی فعال در سبک‌های آزاد و کنترلی کاراته استان یزد فعالیت دارند.