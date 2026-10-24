به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سیدعباس صالحی در پیامی به شانزدهمین همایش ملّی و چهارمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی پدر نثر فارسی افزود: هر روزگاری را تاریخی است، اما هر تاریخی را آن بخت نیست که در حافظه زبان و فرهنگ یک ملت جاودانه شود. تاریخ بیهقی از آن آثار نادری است که گذشت قرن‌ها نه غبار فراموشی بر آن نشانده و نه از طراوت و شکوه سخنش کاسته است.

وی افزوده است: ابوالفضل بیهقی، این دبیر بلند آوازه و سخن پرداز نکته سنج، با قلم خویش از مرز ثبت وقایع فراتر رفت و چنان به روزگار از سرگذشت آدمیان نگریست که روایت او، افزون بر گنجینه‌ای گرانسنگ از تاریخ ایران به یکی از درخشان‌ترین جلوه‌های زبان و ادب فارسی بدل شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: در جهان بیهقی، تاریخ تنها حکایت فرمانروایان و شرح فراز و فرود قدرت نیست بلکه عرصه ظهور خوی و خصلت آدمیان، آزمون خرد و تدبیر و جلوه گاه وفاداری ها، آزمندی‌ها و لغزش‌های بشری است. او با دیده باریک بین و قلمی آراسته به خرد و بلاغت، از پس حوادث به حقیقت احوال انسانی راه می‌جوید و چنان استادانه میان استواری سخن و لطافت بیان پیوند می‌زند که هر سطر نوشته اش، هم نشانی از روزگار گذشته دارد و هم دریچه‌ای به تامل در احوال روزگار ما می‌گشاید.

صالحی در ادامه پیام آورده است: بیهقی در این اثر سترگ، زبان فارسی به مرتبه‌ای از پختگی و توانایی می‌رسد که در آن زیبایی لفظ از ژرفای معنا جدایی ناپذیر است.

وی افزوده است: قدر و منزلت بیهقی تنها به فخامت نثر و استادی در روایت محدود نمی‌ماند. آنچه میراث او را برای اهل اندیشه و قلم در همه روزگاران ارجمند می‌سازد، حرمت نهادن به حقیقت و آگاهی از مسئولیت خطیر نویسنده در برابر تاریخ است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: تامل در درستی اخبار، سنجش گفتار راویان و پرهیز از آمیختن روایت با اغراض در شیوه تاریخ نگاری او جایگاه بلندی دارد. این آموزه گرانبها به ویژه در روزگار ما که شتاب انتشار سخن گاه مجال درنگ و داوری را تنگ می‌کند سزاوار بازخوانی و اعتنایی دوچندان است. به یقین ما یادآور می‌شود که قلم، آنگاه شایسته ماندگاری است که زبان و رسایی آن با راستی انصاف و امانت همراه باشد.

صالحی افزوده است: یکم آبان ماه روز بزرگداشت این قله بلند نثر فارسی و نگاهبان ارجمند حافظه تاریخی ایرانیان را گرامی می‌داریم و کوشش عالمانه همه استادان، مصححان و بیهقی پژوهانی را که با سال‌ها ممارست و پژوهش چراغ شناخت این میراث بی بدیل را فروزان نگه داشته‌اند ارج می‌نهم.

امید آنکه بازخوانی آثار بزرگان ادب فارسی نه تنها مجالی برای نکوداشت شکوه گذشته، که مایه ژرف اندیشی حقیقت جویی و اعتلای فرهنگ و زبان فارسی در روزگار ما و نسل‌های آینده باشد.