دکتر خوئینی، استاد دانشگاه، در برنامه «رهیافت» سیمای البرز، با تشریح ابعاد سیاسی و اجتماعی سیره حضرت فاطمه زهرا(س)، بر نقش روشنگری و دفاع از ولایت در الگوی حضور اجتماعی زنان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای البرز ، دکتر خوئینی در این برنامه با اشاره به ابعاد سیاسی و اجتماعی زندگی حضرت زهرا(س) گفت: سیره آن حضرت نشان می‌دهد که روشنگری، تبیین حقایق و دفاع از ارزش‌های دینی، بخشی از مسئولیت اجتماعی انسان مؤمن است.

وی با بیان اینکه حضرت زهرا(س) در عرصه‌های اجتماعی حضوری آگاهانه و مسئولانه داشتند، افزود: بررسی زندگی ایشان می‌تواند در شناخت جایگاه و نقش زنان در جامعه، با توجه به آموزه‌های دینی، راهگشا باشد.

این استاد دانشگاه با اشاره به خطبه فدکیه اظهار کرد: حضرت فاطمه زهرا(س) در این خطبه به موضوعاتی همچون توحید، رسالت پیامبر اکرم(ص)، جایگاه قرآن کریم، امامت و رخدادهای پس از رحلت پیامبر(ص) پرداختند و دیدگاه خود را درباره مسائل بنیادین جامعه اسلامی بیان کردند.

خوئینی همچنین با اشاره به شیوه‌های مختلف بیان مواضع از سوی حضرت زهرا(س) گفت: سخنرانی، تبیین دیدگاه‌ها و استفاده از رفتارهای اعتراضی و نمادین، از جمله جلوه‌های حضور سیاسی و اجتماعی آن حضرت بود. رعایت حجاب و موازین شرعی نیز در این حضور مورد توجه قرار داشت.

وی بر ضرورت مطالعه سیره اهل‌بیت(ع) با تکیه بر منابع دینی و روایات معتبر تأکید کرد و افزود: شناخت رویکرد حضرت زهرا(س) در دفاع از ولایت و ارزش‌های اسلامی، می‌تواند به درک بهتر مسئولیت اجتماعی و اهمیت روشنگری در برابر انحراف‌ها کمک کند.

این گفت‌وگو در برنامه «رهیافت» سیمای البرز با محوریت بررسی ابعاد اجتماعی و سیاسی سیره حضرت فاطمه زهرا(س) پخش شد.