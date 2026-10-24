عملیات میدانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آذربایجان غربی با حضور استاندار آغاز شد؛ در این طرح، اطلاعات ۵۵ هزار خانوار به‌صورت حضوری جمع‌آوری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، عملیات میدانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن همزمان با سراسر کشور با حضور استاندار آذربایجان غربی در این استان آغاز شد تا اطلاعات ۵۵ هزار خانوار به صورت حضوری توسط آمارگیران جمع‌آوری شود.

رضا رحمانی در آیین آغاز به کار سرشماری عمومی نفوس و مسکن آذربایجان غربی گفت: امروزه اطلاعات مهمی نظیر ولادت، فوت، معاملات تجاری و اطلاعات فردی نظیر تحصیلات، اشتغال، ازدواج و طلاق، اطلاعات مربوط به سکونت و آماری از این بخش به صورت برخط و آنلاین در سامانه واحد ثبت می‌شود و در اختیار مدیران و برنامه‌ریزان منطقه‌ای قرار می‌گیرد.

رحمانی اضافه کرد: سرشماری امسال نیز با توجه به همین موارد، به صورت ثبتی مبنای انجام می‌شود که می‌تواند منجر به تولید اطلاعات دقیق‌تر از وضعیت استان شود.

وی با اشاره به اینکه این مهم نیازمند دقت بیش از پیش آمارگیران و کارشناسان ناظر بر روند اجرای سرشماری در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است، ادامه داد: مردم و خانواده‌هایی که به صورت‌های مختلف از آنان اطلاعات جمع‌آوری می‌شود، باید همکاری جدی با آمارگیران داشته و هیچ دغدغه‌ای در مورد آمار‌های ارائه شده نداشته باشند.

استاندار آذربایجان غربی اجرای طرح‌های مختلف آماری در طول سال و اجرای سرشماری‌های مختلف را سبب تولید اطلاعات و داده‌های موثر در روند توزیع بودجه و امکانات در بین استان‌های کشور دانست و اظهار کرد: این امر منجر می‌شود که استان‌ها سهم عادلانه‌ای از اعتبارات دولتی را کسب کنند.

رحمانی از ارائه آمار و اطلاعات مربوط به شاخص‌های توسعه‌نیافتگی استان و نحوه توزیع عادلانه مالیات بر ارزش افزوده به رئیس جمهور خبر داد و گفت: دکتر پزشکیان نیز در پی ارائه این اطلاعات، دستور رسیدگی صادر کرد که این موضوع نشان‌دهنده نقش آمار دقیق و اطلاعات صحیح در تصمیم‌سازی موثر است.

استاندار آذربایجان غربی افزود: در یک سال گذشته با اهتمام مردم و مسئولان اقدامات خوبی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه و پیشرفت استان شکل گرفته که باید این روند با قدرت ادامه یابد.

وی از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان غربی در پیگیری روند جذب اعتبارات و اجرای طرح‌‎های عمرانی استانی قدردانی کرد و ادامه داد: این سازمان به عنوان بازوی اجرایی قوی دولت در استان عمل می‌کند و این مهم مرهون تلاش‌های صادقانه کارشناسان این سازمان است.