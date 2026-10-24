مدیرعامل توانیر با اشاره به کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به صنعت برق، از الزام صنایع انرژی‌بر به تأمین بخشی از برق مورد نیاز خود از بازار آزاد بورس انرژی خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر گفت: سرمایه‌گذاران به دلیل مشکلات مالی رغبتی به سرمایه‌گذاری در صنعت برق ندارند و این موضوع باعث ایجاد چالش در تولید برق و به دنبال آن تولید محصولات صنعتی شده است.

وی بیان کرد: طبق قانون برخی صنایع دیگر نمی‌توانند کاملا از برق یارانه‌ای استفاده کنند و باید بخشی از برق مورد نیاز خود را از بازار آزاد بورس تامین کنند.

گزارش از محبوبه شریفی‌گل خبرنگار خبرگزاری صداوسیما